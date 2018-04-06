В Липецкой области открыли представительство Академии противопожарной службы МЧС России

Представительство Академии государственной противопожарной службы МЧС России открыто в Липецкой области на базе Усманского многопрофильного колледжа.

В нем начнут обучение специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием, научно-исследовательскую деятельность в области пожарной безопасности и защиты от угроз природного и техногенного характера.

С 2015 года в Усманском многопрофильном колледже ведется подготовка по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, создание спецпрофиля спасателей и пожарных было обусловлено целым рядом причин. В том числе подготовкой профессиональных кадров. Развитие данного профессионального направления позволит обеспечить квалифицированными сотрудниками Липецкую область.

В открытии представительства принял участие ВрИО начальника Центрального регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков.



