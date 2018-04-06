сегодня, 16:16
В Липецкой области открыли представительство Академии противопожарной службы МЧС России
Представительство Академии государственной противопожарной службы МЧС России открыто в Липецкой области на базе Усманского многопрофильного колледжа.
С 2015 года в Усманском многопрофильном колледже ведется подготовка по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, создание спецпрофиля спасателей и пожарных было обусловлено целым рядом причин. В том числе подготовкой профессиональных кадров. Развитие данного профессионального направления позволит обеспечить квалифицированными сотрудниками Липецкую область.
В открытии представительства принял участие ВрИО начальника Центрального регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков.
Сонный пожарник