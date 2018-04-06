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В Липецкой области открыли представительство Академии противопожарной службы МЧС России

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#МЧС
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В Липецкой области открыли представительство Академии противопожарной службы МЧС России

Представительство Академии государственной противопожарной службы МЧС России открыто в Липецкой области  на базе Усманского многопрофильного колледжа. 

В нем начнут обучение специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием, научно-исследовательскую деятельность в области пожарной безопасности и защиты от угроз природного и техногенного характера.

С 2015 года в Усманском многопрофильном колледже ведется подготовка по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность». 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, создание спецпрофиля спасателей и пожарных было обусловлено целым рядом причин. В том числе подготовкой профессиональных кадров. Развитие данного профессионального направления позволит обеспечить квалифицированными сотрудниками Липецкую область.

В открытии представительства принял участие ВрИО начальника Центрального регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков.


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#МЧС
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Комментарии (1)

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Сонный пожарник

9 минут назад
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости-ауууууу люди
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