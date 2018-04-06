Происшествия

сегодня, 16:27

Полиция попала в ДТП в Ельце

9 699
#авария #ДТП
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Полиция попала в ДТП в Ельце

Авария произошла на улице Коммунаров.

УАЗ полиции попал в автомобильную аварию на улице Коммунаров в Ельце. ДТП произошло сегодня днем, сообщают очевидцы и делятся фотографиями с места аварии.



Как видно из фото, машина полицейских столкнулась с синим фургоном, ВИС-2345. На месте уже работают сотрудники автоинспекции. Авария также собрала немало зевак.

Как сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области, сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Известно, что в аварии никто не пострадал. Специалистам предстоит изучить записи с камер и видеорегистраторов, опросить свидетелей. Если в ходе разбирательства будет установлена вина водителя автомобили полиции, то будут приняты соответствующие меры реагирования.

Фото: https://vk.com/elec_online

9 699
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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Ты потому

18 минут назад
Злой, у тебя велосипеда давно не было.
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я бы сказал- с безответственными,

24 минуты назад
...., просто понторезы.
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BLOOD_JO

43 минуты назад
Видно что УАЗика передок смят, но фургон останется виноват.
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....

58 минут назад
А много ментов это не значет,что они приехали "решать",это обычное руководство с ответственными...
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почему так много ментят?

сегодня, 17:08
ДТП как ДТП.Если им делать нечего,лучше к людям на дтп приезжайте.Как то не понятно у них распределено рабочее время- то,никого, то,целая куча ментят.Где логика?
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....

сегодня, 16:57
Ну во первых,не виновными их НЕ сделают,если они виноваты это бред,а ты ЗЛОЙ можешь,тоже попасть в дтп от этого не кто не застрахован,не желай ни кому зла...
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Красов

сегодня, 16:49
Щас сделают не виновным все замажут
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Злой

сегодня, 16:47
Так и надо мусарятам!!!!
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Лирик

сегодня, 16:42
Да,да,да, обязательно соответствующие меры реагирования, а если не виноват, то иные соответствующие меры реагирования)))
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