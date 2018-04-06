Происшествия
сегодня, 16:27
Полиция попала в ДТП в Ельце
Авария произошла на улице Коммунаров.
УАЗ полиции попал в автомобильную аварию на улице Коммунаров в Ельце. ДТП произошло сегодня днем, сообщают очевидцы и делятся фотографиями с места аварии.
Как видно из фото, машина полицейских столкнулась с синим фургоном, ВИС-2345. На месте уже работают сотрудники автоинспекции. Авария также собрала немало зевак.
Как сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области, сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Известно, что в аварии никто не пострадал. Специалистам предстоит изучить записи с камер и видеорегистраторов, опросить свидетелей. Если в ходе разбирательства будет установлена вина водителя автомобили полиции, то будут приняты соответствующие меры реагирования.
Фото: https://vk.com/elec_online
Как видно из фото, машина полицейских столкнулась с синим фургоном, ВИС-2345. На месте уже работают сотрудники автоинспекции. Авария также собрала немало зевак.
Как сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области, сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Известно, что в аварии никто не пострадал. Специалистам предстоит изучить записи с камер и видеорегистраторов, опросить свидетелей. Если в ходе разбирательства будет установлена вина водителя автомобили полиции, то будут приняты соответствующие меры реагирования.
Фото: https://vk.com/elec_online
Ты потому
я бы сказал- с безответственными,
BLOOD_JO
....
почему так много ментят?
....
Красов
Злой
Лирик