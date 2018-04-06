Общество

31 минуту назад

Кладбища Липецка чистят в ускоренном режиме

222
#Пасха
1
Кладбища Липецка чистят в ускоренном режиме

Традиционную подготовку кладбищ к православной Пасхе из-за затянувшейся зимы проводят в ускоренном режиме. Ситуацию осложнило подтопление Городского кладбища. Воду с территории специалисты муниципального учреждения «Ритуальные услуги» откачивали в течение двух суток. С помощью нового оборудования с проблемой справились оперативно.

В течение недели привели в порядок свыше 200 гектаров городских кладбищ. В работах было задействовано 12 единиц спецтехники. Вывозить снег начали ещё в минувшие выходные. Так, с Городского кладбища его убрали около 45 тонн, а с нового Косыревского кладбища свыше 80. Одновременно приступили к опиловке деревьев, расчистке межсекторных дорог, ремонту туалетов и входных групп.  На территориях погостов установили бункеры для мусора. Ежедневно с кладбищ его вывозят до 300 кубометров мусора. Организован завоз порядка 2 тысяч кубометров песка и более 500 кубометров воды.

- Как мы видим, с потеплением жители массово принялись за уборку мест захоронений, поэтому вывоз мусора будет проводиться регулярно. Вместе с тем, мы напоминаем липчанам, что складировать его можно только в специально отведенных местах. Наводить порядок на кладбищах будут вплоть до 15 апреля, - заверил руководитель МБУ «Ритуальные услуги» Олег Бирюков.

фото пресс-службы администрации Липецка.


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
222
#Пасха
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям
#рейтинг #кредит #финансы
Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям

31 минуту назад

Общество
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке
#кража
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке

41 минуту назад

Общество
В Липецке массовое отключение воды
#водоснабжение
3
В Липецке массовое отключение воды

сегодня, 15:31

Общество
Снимки автохамов планируют отправлять мэру Липецка
#опрос #автохам #автохлам
2
Снимки автохамов планируют отправлять мэру Липецка

сегодня, 15:27

Общество
Паводковая ситуация в Липецке стабилизируется
#паводок
Паводковая ситуация в Липецке стабилизируется

сегодня, 15:13

Общество
В лучшем липецком селе появится сквер цветов
#тендер #сквер
3
В лучшем липецком селе появится сквер цветов

сегодня, 15:13

Общество