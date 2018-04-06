Общество

33 минуты назад

Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям

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#рейтинг #кредит #финансы
Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям

Регион не поддержал тенденции Центрального Черноземья.

Эксперты РИА Рейтинг представила данные ежегодного анализа кредитоспособности регионов России. Как указано в отчете специалистов, в 2017 году суммарный объем государственного долга всех российских регионов снизился 1.6% пункта.

Липецкая область заняла в рейтинге кредитоспособности 23 строчку. Индекс региона за год вырос на 0,6 пп и составил 82,7 пп. Чуть лучше с кредитоспособностью у Воронежской области — 22 место и улучшение на 10,6пп. На 26 строчке оказалась Белгородская область, а на 28 — Курская. Кредитоспособность регионов подскачила сразу на 20 и 16 пп, соответственно.

При расчете кредитоспособности регионов использовались данные долговой нагрузки, бюджета и экономики. Методика определения индекса кредитоспособности региона основывается на анализе показателей, которые характеризуют возможности субъекта РФ выполнять свои долговые обязательства. Индекс кредитоспособности рассчитывается в результате агрегирования оценок всех анализируемых параметров.
145
#рейтинг #кредит #финансы

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