Общество

43 минуты назад

Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке

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#кража
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке

Следственным управлением УМВД России по Липецку в суд направлено многоэпизодное уголовное дело по обвинению двух жителей ближнего зарубежья в совершении серии хищений денег из банкоматов с использованием специальных технических устройств.

В октябре 2017 года обвиняемых в Москве задержали липецкие оперативники. В ходе предварительного расследования полицейским удалось собрать достаточную доказательственную базу, свидетельствующую о пиностранных граждан 32-х и 42-х лет к 8 фактам краж из банкоматов и 3 эпизодам покушения на хищение.

Обвиняемые познакомились летом 2017 года во время отдыха и уже тогда решили заняться незаконным промыслом. Однако липецкие оперативники не позволили им продолжить преступный вояж по российским городам. В ближайшее время решение по уголовному делу будет принято в суде, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

224
#кража

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