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Госдума предложила привлечь добровольцев к сохранению памятников
Госдума РФ хочет привлечь добровольцев к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр.
Сейчас закон разрешает проводить работы с памятниками из госреестра только обладателям соответствующей лицензии.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ряд мероприятий не требует специальных навыков и опыта — волонтеры могут работать под руководством опытного специалиста. По словам авторов инициативы, это позволит ухаживать за памятниками тем, кто готов помогать, но не имеет на то соответствующего разрешения.
Эксперты поддерживают предложение, напоминая: по данным госреестра, в России каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.