Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%

Отечественная система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления.

Экспорт продуктов питания и сельхозсырья подскочил в прошлом году на 21,1% — до $20,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в докладе Минсельхоза, который естьв распоряжении «Известий».

Треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья: Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров ($15,9 млрд).

Как отмечают эксперты, отечественная система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления. Так, в среднесрочной перспективе вывоз российских товаров может увеличиться в 1,5 раза — до $30 млрд. Примерно такой объем продукции сейчас вывозит за рубеж Канада.