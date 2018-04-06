В России

58 минут назад

Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%

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#экспорт
Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%

Отечественная система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления. 

Экспорт продуктов питания и сельхозсырья подскочил в прошлом году на 21,1% — до $20,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в докладе Минсельхоза, который естьв распоряжении «Известий».

Треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

Основными покупателями российских продтоваров в 2017 году оказались страны дальнего зарубежья: Египет, Турция, Китай, Южная Корея. На их долю пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров ($15,9 млрд).

Как отмечают эксперты, отечественная система поддержки экспорта сейчас проходит стадию активного становления. Так, в среднесрочной перспективе вывоз российских товаров может увеличиться в 1,5 раза — до $30 млрд. Примерно такой объем продукции сейчас вывозит за рубеж Канада. 


112
#экспорт

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