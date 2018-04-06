В мире

53 минуты назад

Еврокомиссия поддержит Украину в споре с «Газпромом»

120
#Украина #Газпром #газ #Еврокомиссия
Еврокомиссия поддержит Украину в споре с «Газпромом»

Генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори заявил, что Европейская комиссия будет поддерживать Украину для выполнения "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража.

Европейская комиссия (ЕК) на переговорах Россия - Украина - ЕС о газовом транзите планирует поддержать Киев в вопросе продления контракта после 2019 года. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве сообщил гендиректор Директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

"Также мы будем поддерживать усилия Украины о проведении переговоров, возможно в трехстороннем формате, о продолжении поставок и транзита газа после окончания действующего договора, то есть после 2019 года", - заявил он. Ристори добавил, что действующий транзит через Украину очень важен для Киева в части доходов, а для Европы - для диверсификации газовых путей. "Поэтому будем использовать все каналы для помощи Украине", - подчеркнул он.

Европейский чиновник также затронул тему строительства газопровода "Северный поток - 2". "Наша позиция очень четкая, мы считаем, что "Северный поток - 2" не содействует диверсификации поставок или маршрутов поставок. Если он будет построен, то он не будет поддержан Евросоюзом и Еврокомиссией", - констатировал он.

"Газпром" в марте начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что холдинг вынужден немедленно начать судебную процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом", - передает ТАСС.
120
#Украина #Газпром #газ #Еврокомиссия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россия никогда не будет другом США
#Россия #США
Россия никогда не будет другом США

сегодня, 14:04

В мире
Капитана судна «Норд» освободили в зале суда‍
#Норд #капитан
Капитана судна «Норд» освободили в зале суда‍

сегодня, 09:58

В мире
Украина обвинила сотрудника Генштаба России в организации теракта в Киеве‍
#СБУ #Украина #Киев
Украина обвинила сотрудника Генштаба России в организации теракта в Киеве‍

вчера, 13:12

В мире
Иран, Турция и Россия договорились о гуманитарной помощи Сирии‍
#Сирия #Россия #помощь
Иран, Турция и Россия договорились о гуманитарной помощи Сирии‍

вчера, 13:07

В мире
Украина призвала мировое сообщество не допустить строительства «Северного потока — 2»‍
#Украина #Рада #Северный поток-2
1
Украина призвала мировое сообщество не допустить строительства «Северного потока — 2»‍

вчера, 13:04

В мире
Капитан задержанного властями Украины судна «Норд» госпитализирован‍
#Норд #капитан #Украина
Капитан задержанного властями Украины судна «Норд» госпитализирован‍

вчера, 09:54

В мире