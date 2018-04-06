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Песков прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса‍

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#Песков #Тулеев #спикер #Кузбасс
Песков прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение бывшего губернатора Амана Тулеева в спикеры совета народных депутатов Кемеровской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выдвижением экс-губернатора Амана Тулеева в спикеры совета народных депутатов Кемеровской области, - передает РИА-Новости.

Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. В четверг стало известно, что группа депутатов Госдумы от Кемеровской области обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

"Это прерогатива регионального парламента", — сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".
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#Песков #Тулеев #спикер #Кузбасс

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