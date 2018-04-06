сегодня, 15:31
В Липецке массовое отключение воды
В связи с производством ремонтных работ 7 апреля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
ул. Малиновая, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 12, 2, 28, 28;
ул. Ромашковая, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 28, 4, 5, 6, 7, 9;
ул. Васильковая, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, 3;
ул. Земляничная, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 2, 8, 29, 7;
ул. Сливовая, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Славянская, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Абрикосовая, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Папанина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31б, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9;
ул. Ануфриева, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 42, 6, 8, 28, 32, 8;
ул. Знаменского, 1, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21, 8;
ул. Басинского, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 7;
пер. Жасминовый, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Каштановый проезд, 1, 10, 2, 4, 6, 8;
пер. Виноградный, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 16, 16;
ул. Надежды, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 1г, 23;
ул. Уральская, 5а;
ул. Энергостроителей, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 7.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075
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