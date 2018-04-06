Снимки автохамов планируют отправлять мэру Липецка

Также в администрации намерены собирать снимки автохлама.

Управление Правобережного округа Липецка отчиталось об итогах опроса насчет автохамов. Ранее чиновники интересовались у липчан стоит ли организовать ресурс для размещения снимков о парковке на газонах. Он должен был стать своеобразной доской позора для несознательных автомобилистов.



- Учитывая результаты опроса и высказанные участниками обсуждения мнения, управлением Правобережного округа администрации города Липецка прорабатывается вопрос о возможности сбора информации по фактам размещения транспортных средств (в том числе разукомплектованных) вне специально оборудованных мест, посредством официального сайта администрации города Липецка (lipetskcity.ru), - указано в ответе.



Опрос шел среди пользователей «Портала неравнодушных». Интернет-активисты указывали, что такой ресурс необходим.