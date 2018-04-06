Паводковая ситуация в Липецке стабилизируется

Ситуация с паводком остаётся стабильной. Не смотря на то, что основная часть снега уже растаяла, сотрудники управлений территориальными округами проводят ежедневный мониторинг, и при необходимости оперативно реагируют на возникающие сложности.

На улицы, где вероятность подтопления наиболее велика, завезён песок, которым жители могут воспользоваться для сооружения преград приближающейся воде.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в Советском округе наиболее вероятным сектором подтопления остаются улицы Большие ключи, Каменный Лог, Калинина, Радиаторная, Скороходова. Для «купирования» водных потоков на р. Липовка создана искусственная дамба из мешков с песком. По оперативным данным уровень воды на этих улицах снижается и не представляет угрозы для жителей.

На данным управления Правобережным округом ситуация, связанная с резким подъемом уровня воды в русле ручья Студёный, нормализовалась. Причинойеё возникновения, стали заторы из бытового мусора и пластиковой тары. В настоящее время в районе улиц 9 Января и Ниженки ведется разбор завалов, которые намыло сегодня ночью. Талые воды приходят сюда с полей, поэтому профильные подразделения администрации города находятся в режиме повышенной готовности.

Налаживается обстановка в Октябрьском и Левобережном округах. Здесь в начале недели были зафиксированы случаи подтопления домовладений талыми водами. По мере необходимости на проблемные точки направляются бригады городских спасателей и управления главного смотрителя и производят откачку.

Вместе с тем, основным фактором риска остается подъем уровня реки Воронеж, который напрямую зависит от сброса воды с гидротехнических сооружений, расположенных на Матырском водохранилище. Для постоянного контроля над ситуацией в областном центре есть два гидропоста – в районе Центрального пляжа и поселка Коровино. Три раза в сутки данные, полученные с датчиков, направляются в единую дежурно-диспетчерскую службу управления по делам ГО и ЧС. Чтобы избежать резкого подъема уровня воды, организовано взаимодействие со специалистами областного казенного учреждения «Гидротехнический комплекс».