В лучшем липецком селе появится сквер цветов

Преображеновка станет еще краше.

Администрация Преображеновского сельсовета Добровского района провела аукцион на создание в селе сквера цветов. Тендером заинтересовались два поставщика. Максимальная сумма контракта была определена в 498 000 рублей. Победило предложение выполнить все работы за 470 000 рублей.



Сквер цветов разместится на Центральной улице. Заказанные работы можно считать подготовительным этапом, так как в задачу подрядчика входит только разработка площадки. С высадкой цветом определятся позже. Сквер займет порядка 350 квадратных метров.



Новое украшение Преображеновки, которая неоднократно признавалась лучшим селом России, должно быть готово к 1 июня. Услуги оплачивает местный бюджет.