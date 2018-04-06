Общество

сегодня, 15:13

В лучшем липецком селе появится сквер цветов

4 502
#тендер #сквер
2
В лучшем липецком селе появится сквер цветов

Преображеновка станет еще краше.

Администрация Преображеновского сельсовета Добровского района провела аукцион на создание в селе сквера цветов. Тендером заинтересовались два поставщика. Максимальная сумма контракта была определена в 498 000 рублей. Победило предложение выполнить все работы за 470 000 рублей.

Сквер цветов разместится на Центральной улице. Заказанные работы можно считать подготовительным этапом, так как в задачу подрядчика входит только разработка площадки. С высадкой цветом определятся позже. Сквер займет порядка 350 квадратных метров.

Новое украшение Преображеновки, которая неоднократно признавалась лучшим селом России, должно быть готово к 1 июня. Услуги оплачивает местный бюджет.
4 502
#тендер #сквер
2

Комментарии (4)

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Вот почему у нас все дороги развалились

1 минуту назад
Потому что всегда побеждают предложения, кто дешевле сделает. А дешево качественным не бывает!
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дед

41 минуту назад
" дом терпимости " продадим и деньги Т.Т. П, с цветами, а он по вертикали власти передаст, повезло флористу, который только за подготовку участка может взять 500, 000 . Услуги оплачивает местный " БЮДЖЕТ ". КУРВЫ !!!
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Анника

46 минут назад
Лучше бы мост сделали бы!
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Animal planet

сегодня, 15:20
Деньги девать некуда. Зажралась Раисия.
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