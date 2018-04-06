Лучшие учителя получат по 200 тысяч рублей

64 педагога уже получили такое вознаграждение.

В Липецкой области в двенадцатый раз пройдет конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного поощрения. С 2006 года в регионе денежное поощрение получили 402 учителя.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в области в 2010-2017 годах по 200 тысяч рублей получили 64 лучших учителя. В 2006-2009 годах размер денежного поощрения составлял 100 тысяч рублей, а квота региона 83-85 человек.



В конкурсе могут принять участие учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, имеющие высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.