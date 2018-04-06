Общество

сегодня, 15:04

Лучшие учителя получат по 200 тысяч рублей

435
#образование
1

64 педагога уже получили такое вознаграждение.

В Липецкой области в двенадцатый раз пройдет конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного поощрения. С 2006 года в регионе денежное поощрение получили 402 учителя.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в области в 2010-2017 годах по 200 тысяч рублей получили 64 лучших учителя. В 2006-2009 годах размер денежного поощрения составлял 100 тысяч рублей, а квота региона 83-85 человек.

В конкурсе могут принять участие учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, имеющие высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
435
#образование
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кладбища Липецка чистят в ускоренном режиме
#Пасха
Кладбища Липецка чистят в ускоренном режиме

31 минуту назад

Общество
Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям
#рейтинг #кредит #финансы
Кредитоспособность Липецкой области уступает соседям

32 минуты назад

Общество
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке
#кража
Иностранцев подозреваемых в серии краж из банкоматов будут судить в Липецке

42 минуты назад

Общество
В Липецке массовое отключение воды
#водоснабжение
3
В Липецке массовое отключение воды

сегодня, 15:31

Общество
Снимки автохамов планируют отправлять мэру Липецка
#опрос #автохам #автохлам
2
Снимки автохамов планируют отправлять мэру Липецка

сегодня, 15:27

Общество
Паводковая ситуация в Липецке стабилизируется
#паводок
Паводковая ситуация в Липецке стабилизируется

сегодня, 15:13

Общество