«Управляшка» повысила тариф из-за вялости липчан

Жильцы дома не стремились проводить собрания.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск управляющей компании «Спутник» к региональному отделению Роспотребнадзора. В своем заявлении организация просила суд признать постановление ведомства незаконным и отменить выписанный за нарушение штраф в 100 000 рублей.



Как указано в решении суда, поводом для разбирательства с УК «Спутник» стало обращение жильцов дома №53 по улице Неделина в Липецке. Они сообщили в прокуратуру Октябрьского района о том, что «Спутник» в одностороннем порядке в июле 2017 года повысил тариф на содержание и ремонт жилья — с 12,94 рублей за «квадрат» до 15,05 рублей. Такие действия прокуратура и Роспотребнадзор признали незаконными и выписали компании штраф.



В свою защиту представители УК «Спутник» указали следующее. Основанием для увеличения тарифа послужило существенное изменение стоимости работ и услуг сторонних организаций, инфляция, а также отсутствие инициативы со стороны собственников МКД проводить собрание и принимать решение о повышении платы. Все же суд акцентировал внимание на том, что односторонний порядок условий оплаты неприемлем.



Арбитражный суд отказал «Спутнику» в удовлетворении заявления об отмене постановления и штрафа.