В Липецкой области 2,5 тысячи безработных

При этом с начала года работу нашли 7,5 тысячи человек.

С начала года в Липецкой области в службу занятости обратилось 9,1 тысячи человек, что на 2,9% меньше аналогичного периода 2017 года. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 7,5 тысячи человек, из них 6,4 тысячи человек - на постоянную работу. В общественных работах приняли участие 387 человек.



Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, численность безработных составляет 2,5 тысячи человек, а уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату прошлого года было соответственно 3,2 тысячи человек и 0,5%.



В службе занятости числится 8,8 тысяч вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются:специалисты высшего уровня квалификации – нужны 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – требуются 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – ищут 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 700 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек,квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек.