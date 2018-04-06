Общество

сегодня, 14:38

В Липецкой области 2,5 тысячи безработных

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#безработица #рынок труда
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При этом с начала года работу нашли 7,5 тысячи человек.

С начала года в Липецкой области в службу занятости обратилось 9,1 тысячи человек, что на 2,9% меньше аналогичного периода 2017 года. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 7,5 тысячи человек, из них 6,4 тысячи человек - на постоянную работу. В общественных работах приняли участие 387 человек.

Как сообщает управление труда и занятости Липецкой области, численность безработных составляет 2,5 тысячи человек, а уровень безработицы – 0,4%, на аналогичную дату прошлого года было соответственно 3,2 тысячи человек и 0,5%.

В службе занятости числится 8,8 тысяч вакантных мест. Спросом на рынке труда области пользуются:специалисты высшего уровня квалификации – нужны 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – требуются 900 человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – ищут 200 человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 700 человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 800 человек,квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 2,3 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,4 тысячи человек.
2 427
#безработица #рынок труда
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Комментарии (2)

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Не правда

33 минуты назад
Не правда. В десятки , сотни раз больше. Просто на учет в центр занятости люди не обращаются. Вот придет к ним человек с высшим образованием и опытом работы или даже только что закончивший ВУЗ молодой человек, разве смогут сотрудники центра занятости трудоустроить его по специальности и с приемлимым для жизни заработком? Конечно нет, будут предлагать то, что у них есть, а это санитарки, простые рабочие на завод с з.п. до 10 тыс. руб.....
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Merton

сегодня, 15:07
статью можно озаглавить так в Липецке не менее 2,5 тыс алкоголиков и преступников.
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