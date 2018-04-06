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сегодня, 14:32

Знаменитая Покачалова завоевала еще один титул

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#Универсальный бой
Знаменитая Покачалова завоевала еще один титул

Евгения в очередной раз стала чемпионкой страны.

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Две медали – «золотую» и «бронзовую» добавила в свою коллекцию наград в чемпионате России по универсальному бою известная липецкая спортсменка Евгения Покачалова.

В классической версии универсального боя Евгения первый бой выиграла за явным преимуществом у соперницы из Московской области. Во втором поединке она оставила далеко позади еще одну девушку из Подмосковья на полосе препятствий. И в финальном бою она выиграла у спортсменки из Ставропольского края, отправив ту в нокаут. В результате заслуженное первое место.

В лайт (т.е. облегченной) версии Покачалова начала выступление с победы на полосе препятствий у соперницы из Кемеровской области. Во втором бою она досрочно победила представительницу Саратовской области. И только в поединке за выход в финал она уступила спортсменке из Московской области, поделив 3-4-е место.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 краев и областей России.

Подготовил спортсменку Денис Голисаев.

Добавим, что Евгения не один десяток раз становилась чемпионкой России по различным версиям полноконтактных единоборств.

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#Универсальный бой

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