Происшествия

28 минут назад

На трассе «Дон» инспекторы ГИБДД задержали неадекватного водителя

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#оружие #правила дорожного движения
На трассе «Дон» инспекторы ГИБДД задержали неадекватного водителя

Вооруженный пневматическим пистолетом 22-летний водитель угрожал другим участникам движения.

В региональную Госавтоинспекцию обратился водитель Павел Черкасов с просьбой поощрить сотрудников ДПС отделения ГИБДД по Елецкому району капитана полиции Романа Архипова и лейтенанта полиции Константина Красова, задержавших автомобилиста, представлявшего угрозу другим участникам движения.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 1 апреля, примерно  в 16:45 экипажу ДПС в составе капитана полиции  Романа Архипова и лейтенанта полиции Константина Красова поступило сообщение о том, что на трассе «Дон» неизвестный, управляя автомобилем «Лада-Приора» пытается прижать  к обочине и остановить другой автомобиль,  при этом угрожает предметом, похожим на пистолет системы «Макаров».

Сотрудники ГИБДД выехали  к месту происшествия,  заметили автомобиль «Лада-Приора» и начали преследование. После остановки машины они задержали 22-летнего водителя,  обнаружив на переднем пассажирском сиденье пневматический пистолет. Подозреваемый в совершении преступления был доставлен в ОМВД России по Елецкому району. По данному факту проводится расследование, по результатам которого будет определена мера ответственности. 

Обратившийся в ГИБДД автомобилист Павел Черкасов, которому угрожал водитель «Лады» особо выделил профессионализм сотрудников Госавтоинспекции, указав, что «такую оперативность даже в сериалах не встречал».

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#оружие #правила дорожного движения

Комментарии (3)

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00

1 минуту назад
Animal planet, ты с планет обезьян?
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гость

10 минут назад
Какой дебил. Проучить кого-то на ходу решил. Машины надо конфисковать у таких.
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Animal planet

18 минут назад
Зная Рашку,почему-то не удивлён.
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