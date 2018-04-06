В мире

46 минут назад

Россия никогда не будет другом США

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#Россия #США
Россия никогда не будет другом США

"Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Внешнюю политику Соединенных Штатов определяет не постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, известная своей русофобской позицией. Об этом в пятницу заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, пусть слова, сказанные американским постпредом, остаются на совести госпожи Хейли, потому что кроме явного русофобства она ничего не запоминает.

«Она априори была настроена против России, даже не имея никаких новых фактов, свидетельствующих о том, что Россия в чем-то виновата. Любое событие в мире, которое не устраивает американцев, они сваливают на Россию», — цитирует Джабарова НСН. Сенатор выразил уверенность, что Хейли является только спикером в Совете Безопасности ООН и не определяет внешнюю политику США.

«Поэтому я бы спокойно к этому относился. Пусть берет пример с нашего представителя Василия Небензи, который достаточно взвешенно и грамотно ведет себя на заседании», — заключил сенатор.

Ранее Хейли заявила в ходе выступления в Университете Дьюка в Северной Каролине, что Москва никогда не будет другом Вашингтона. При этом постпред США при ООН допустила, что сотрудничество между двумя странами возможно, когда это выгодно американской стороне, - пишут "Известия".
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#Россия #США

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