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Захарова назвала уничтоженных животных Скрипаля «важными свидетелями»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала новость об уничтожении животных отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам российского дипломата, только на первый взгляд произошедшее может стать поводом для очередной порции шуток — «убрали важных свидетелей». «А на самом деле это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», — написала Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила недоумение в связи с гибелью домашних питомцев Скрипалей, которая произошла, по информации британских СМИ, из-за того, что животные долгое время оставались в доме одни и за ними не было ухода.
«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!!» — высказала удивление Захарова.
Вопросы у представителя МИД РФ вызвало и усыпление кота по кличке Нэш ван Дрейк, якобы находившегося в состоянии стресса, которое было произведено в химической лаборатории Портон-Дауна. «Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?» — задается вопросом Захарова.
Дипломат подчеркивает, что, по информации британского издания, кота и морских свинок кремировали. «Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом».
По словам официального представителя МИДа, британская вещательная корпорация BBC знала: в доме Скрипаля оставались домашние животные, однако она скрывала эти сведения. «Хотелось бы получить разъяснения», — добавила она.
О том, что дома у экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля проживали домашние питомцы, посольству России в Лондоне стало известно от его племянницы Виктории. Диппредставительство направило в британский МИД ноту с запросом об их судьбе.
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что Москва причастна к инциденту. Российская сторона категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, - пишут "Известия".
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