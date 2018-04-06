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Владимир Машков назначен на пост худрука «Табакерки»
Владимир Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки».
Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. Он пообещал продолжить дело Станиславского и руководить театром согласно традициям, которые заложил Табаков, - передает РИА-Новости.
Он приступит к своим обязанностям после 23 апреля.
Машков заявил, что планирует продолжить и актерскую карьеру.
"Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино", — считает он. По его словам, от каких-то "долгоиграющих вещей" ему все же придется отказаться.
Он признался, что новый пост — это огромная ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.
"Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — сказал Машков.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в пятницу представили его труппе театра.
"Судя по аплодисментам, для вас это не было неожиданностью, и вы это назначение воспринимаете благожелательно, и нам это нравится", — сказал Печатников.
Он отметил, что давно идёт спор о том, кто должен возглавлять театр — актер или режиссер, но у Машкова есть опыт и актерский, и режиссерский.
"Это история, когда художественный руководитель "Табакерки", уж извините за каламбур, не выпрыгнул, как черт из табакерки", — пошутил Печатников.
По мнению Кибовского, что Машков сможет стать лидером для коллектива театра.
"Причем не формально, по приказу, а именно по той творческой концепции, которая была в него заложена его учителем", — сказал он.
Кибовский отметил, что нет задачи заменить Табакова, так как это невозможно, но есть цель продолжить его дело.
"Этот театр — он особенный. Он задуман и создан, и выращен, и обустроен Олегом Павловичем по своему пониманию и созерцанию. Он не только художественный и общественный деятель, он еще и великий организатор", — подчеркнул глава департамента культуры.
Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Московский театр под руководством Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Его директор — Александр Стульев.
Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также режиссер двух фильмов — "Сирота казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".
Он приступит к своим обязанностям после 23 апреля.
Машков заявил, что планирует продолжить и актерскую карьеру.
"Актеры должны работать в театре, актеры обязаны сниматься в кино", — считает он. По его словам, от каких-то "долгоиграющих вещей" ему все же придется отказаться.
Он признался, что новый пост — это огромная ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.
"Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — сказал Машков.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в пятницу представили его труппе театра.
"Судя по аплодисментам, для вас это не было неожиданностью, и вы это назначение воспринимаете благожелательно, и нам это нравится", — сказал Печатников.
Он отметил, что давно идёт спор о том, кто должен возглавлять театр — актер или режиссер, но у Машкова есть опыт и актерский, и режиссерский.
"Это история, когда художественный руководитель "Табакерки", уж извините за каламбур, не выпрыгнул, как черт из табакерки", — пошутил Печатников.
По мнению Кибовского, что Машков сможет стать лидером для коллектива театра.
"Причем не формально, по приказу, а именно по той творческой концепции, которая была в него заложена его учителем", — сказал он.
Кибовский отметил, что нет задачи заменить Табакова, так как это невозможно, но есть цель продолжить его дело.
"Этот театр — он особенный. Он задуман и создан, и выращен, и обустроен Олегом Павловичем по своему пониманию и созерцанию. Он не только художественный и общественный деятель, он еще и великий организатор", — подчеркнул глава департамента культуры.
Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.
Московский театр под руководством Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Его директор — Александр Стульев.
Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также режиссер двух фильмов — "Сирота казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".