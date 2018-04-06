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Адвокаты Telegram ответили на иск Роскомнадзора‍ о блокировке

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#Роскомнадзор #иск #Telegram
Адвокаты Telegram ответили на иск Роскомнадзора‍ о блокировке

Ранее 6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram. Основанием стало то, что мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки.

Адвокаты Telegram прокомментировали решение Роскомнадзора подать иск о блокировке мессенджера на территории РФ, - пишут "Известия".

"Telegram подготовит возражения на иск. <…> Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно", — приводит позицию юристов в своем Telegram-канале член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Павел Чиков.

Адвокаты отметили, что на сайте Таганского суда, куда обратилось надзорное ведомство, иска пока нет. С его публикацией "будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство".

"Тотально исполнить законодательство, которое у нас есть, не может ни Роскомнадзор, никто. Поэтому у нас используется выборочное применение и договорная позиция со всеми крупными сервисами о применении требований закона", - Дмитрий Мариничев, российский предприниматель.

Ранее в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор обратился в суд в связи с непредоставлением мессенджером ключей шифрования, необходимых для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, совершенном в апреле 2017 года.

20 марта Роскомнадзор выделил Telegram 15 дней на предоставление запрашиваемой информации, позже ФСБ сократила срок до 10 дней. В администрации мессенджера заявили, что передать запрашиваемую информацию технически невозможно.

3 апреля председатель СПЧ Михаил Федотов призвал не торопиться с блокировкой Telegram, так как от интересов правоохранителей «не должны страдать законопослушные граждане». Члены Совета призвали ФСБ РФ "изыскать иные способы законного доступа к переписке" обвиняемых.
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#Роскомнадзор #иск #Telegram

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