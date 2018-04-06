Руководство Липецка заинтересовал иркутский опыт реновации исторического центра города

- Какую территорию можно назвать центром Липецка? – поразмышлять на данную тему мэр Сергей Иванов предложил участникам панельной дискуссии «Город для горожан», которая стала одним из центральных мероприятий второго дня проекта «Точка кипения. Липецк».

В поисках ответа собравшиеся познакомились с опытом Иркутска, где реализован проект реновации «130-й квартал». Программу в режиме видеоконференции презентовал её руководитель Сергей Маяренков.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, смысл иркутского проекта – создание зоны притяжения для частных инвесторов путем повышения капитализации городского центра. Главную торговую улицу Иркутска связали с набережной и парком, благодаря чему образовалась единая территория площадью 73 гектара. За 10 лет при активной поддержке органов власти инициаторы разработали систему с учетом мнения всех заинтересованных лиц, служб и ведомств. Из зоны проекта расселили жителей, территорию очистили от стихийных рынков и несанкционированной застройки, исторические здания реконструировали, а также создали современную инфраструктуру. В результате центр города стал любимым местом отдыха иркутян и гостей города. Ежегодно его посещают порядка 80 миллионов человек. В «130-м квартале» создано около 2 тысяч рабочих мест, привлечено около 7 млрд. руб. частных инвестиций при бюджетных вложениях на уровне 300 млн. Предприниматели, разместившие свой бизнес в 130-м квартале, уплатили налогов на сумму свыше 1 млн. рублей.

Опыт по достоинству оценили и общественники, и представители власти Липецка.

– На деле получается, что сегодня у Липецка нет четко выраженного центра. Между тем, мысль о реновации мне очень близка. Если появится возможность и идею поддержит общественность, было бы здорово перенять иркутский опыт. Тем более что в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» сегодня уже стартовали работы по благоустройству «Нижнего парка», «Городища» и других территорий, имеющих непосредственное отношение к истории нашего города, - заметил глава Липецка Сергей Иванов.