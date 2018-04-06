29 молодых семей Елецкого района получили жилищные сертификаты

29 молодых семей Елецкого района станут счастливыми новоселами при государственной поддержке, 13 из них – многодетные.

Субсидию им выплатят в рамках подпрограммы «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей», действующей в рамках государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".



Сертификаты будущим новоселам вручил 5 апреля в торжественной обстановке глава администрации Елецкого района Олег Семенихин.

- В прошлом году в Елецком районе ввели более 32 тыс. квадратных метров жилья, построили в общей сложности 96 домов, застройщики инвестировали в строительство более 1 млрд. рублей. То, что район активно развивается и строится, меня как главу радует. Важно, что мы можем поддержать молодые семьи, которых с каждым годом становится все больше.

В Елецком районе сертификаты на приобретение жилья в рамках программы молодые семьи получают с 2015 года. Так, первыми получателями стали пять семей, в 2016 году субсидии перечислили семи семьям, в прошлом году – девяти. В нынешнем в программу включили уже 40 семей, однако к настоящему времени 11 из них успели улучшить условия и не смогли соответствовать необходимым требованиям, но для 29 участников средства были перечислены. Общая сумма субсидий из федерального бюджета составила для Елецкого района 22 млн. рублей.

- Эти сертификаты на приобретение жилья позволят кому-то из вас расширить свою жилплощадь, а кому-то – впервые обзавестись собственной квартирой. Это очень важно для всех семей, а особенно для тех, в которых уже подрастают дети, - отметил глава района Олег Семенихин.

Подпрограмма «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей» нацелена на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания – в рамках реализации национального проекта по обеспечению доступного и комфортного жилья. Субсидию можно направить на покупку жилого помещения, строительство индивидуального дома, последний паевой платеж в жилищно-строительный или жилищно-накопительный кооператив, уплату первоначального ипотечного взноса при покупке жилья в ипотеку, погашение жилищного кредита (основного долга и процентов). Также молодые семьи могут оплатить остаточную стоимость жилья.