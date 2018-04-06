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Красотке из Ельца нужно 11 000 «лайков»

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#Ольга Ломакина #голосование #Мисс Россия
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Красотке из Ельца нужно 11 000 «лайков»

Девушка сражается за симпатии в рамках «Мисс Россия — 2018».

23-летняя актриса, модель и участница шоу «Холостяк» Ольга Ломакина из Ельца входит в топ-3 голосования за конкурсанток «Мисс Россия-2018». Голосование завершится в 12 часов 14 апреля.

Представительница Липецкой области пока набрала 8 172 голоса от пользователей соцсетей. До лидерства в голосовании девушке не хватает порядка 11 000 «лайков». Пока в борьбе за симпатии лидирует конкурсантка от Республики Тыва, второе место за Якутией.

Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2018». Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей в народной номинации и получит специальный приз во время финальной церемонии «Мисс Россия 2018», которая состоится 14 апреля в Barvikha Concert Hall.

Фото: http://www.missrussia.ru/

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#Ольга Ломакина #голосование #Мисс Россия
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