Суд рассмотрит первый иск о закрытии торговых центров

Старт будет дан с ТРЦ "Липецк".

В отношении ТРЦ «Липецк» в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений, сообщает региональная прокуратура. Ранее прокуратура Правобережного района Липецка проверила безопасность торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории округа, в т.ч. ТРЦ "Липецк", ТЦ "Радуга", ТЦ "Союз Мебель", МБУ ДО детская школа искусств №1, МБДОУ №14 г.Липецка, МБДОУ №38 Липецка. Выявленные нарушения стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования. По результатам проверок в отношении должностных лиц, ответственных за состояние пожарной безопасности во вверенных объектах, и юридических лиц, прокурор возбудил 11 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес собственников указанных объектов внесены представления с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений. . Нарушения являются типичными для большинства проверенных объектов и заключаются в необученности персонала минимальным навыкам противопожарной безопасности, обустройстве эвакуационных выходов, затрудняющем экстренную эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, отсутствии аварийного освещения, сбоях в работе системы автоматического пожаротушения, отделки помещений горючими материалами и так далее. Напомним, ранее GOROD48 сообщал о том, что прокуратура намерена подать в суды Липецка иски к восьми торговым и развлекательным центрам.Уже известно, что прокуратура и МЧС имеют претензии к четырем ТРЦ - "Европа" на Советской, "Липецк" , "Ноябрьский", и "Москва". Иски к трем последним рассмотрит Советский районный суд. Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий. Сегодня речь идет о приостановлении деятельности ТРЦ и ТЦ не на определенный срок, а до устранения нарушений Так или иначе, вопрос о сроках и способах исправления плачевной ситуации с безопасностью в местах массового скопления решат в судах. Напомним, итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами. Проверки торговых центров Липецка начались в прошлый понедельник после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.