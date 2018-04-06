Общество

сегодня, 12:47

Суд рассмотрит первый иск о закрытии торговых центров

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#пожарная безопасность #иск #трагедия в Кемерово
Суд рассмотрит первый иск о закрытии торговых центров

Старт будет дан с ТРЦ "Липецк".

В отношении ТРЦ «Липецк» в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений, сообщает региональная прокуратура. Ранее прокуратура Правобережного района Липецка проверила безопасность торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории округа, в т.ч. ТРЦ "Липецк", ТЦ "Радуга", ТЦ "Союз Мебель", МБУ ДО детская школа искусств №1, МБДОУ №14 г.Липецка, МБДОУ №38 Липецка. Выявленные нарушения стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования. По результатам проверок в отношении должностных лиц, ответственных за состояние пожарной безопасности во вверенных объектах, и юридических лиц, прокурор возбудил 11 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес собственников указанных объектов внесены представления с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений. . Нарушения являются типичными для большинства проверенных объектов и заключаются в необученности персонала минимальным навыкам противопожарной безопасности, обустройстве эвакуационных выходов, затрудняющем экстренную эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, отсутствии аварийного освещения, сбоях в работе системы автоматического пожаротушения, отделки помещений горючими материалами и так далее. Напомним, ранее GOROD48 сообщал о том, что прокуратура намерена подать в суды Липецка иски к восьми торговым и развлекательным центрам.Уже известно, что прокуратура и МЧС имеют претензии к четырем ТРЦ - "Европа" на Советской, "Липецк" , "Ноябрьский", и "Москва". Иски к трем последним рассмотрит Советский районный суд. Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий. Сегодня речь идет о приостановлении деятельности ТРЦ и ТЦ не на определенный срок, а до устранения нарушений Так или иначе, вопрос о сроках и способах исправления плачевной ситуации с безопасностью в местах массового скопления решат в судах. Напомним, итогом проверки соблюдения торговыми центрами пожарной безопасности, которую проводили специальные комиссии из сотрудников МЧС и прокуратур районов города, стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок комиссии нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами. Проверки торговых центров Липецка начались в прошлый понедельник после трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию.
11 2557
#пожарная безопасность #иск #трагедия в Кемерово

Комментарии (11)

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франк

7 минут назад
Если у нас закроют тц , это значит мы больше не лидеры по магазинам и нас снова обгонят Милан и Лондон?!! Напомню, что наш ""свекольный барон " говорил о лидерстве по открытию магазинов и даже обогнали столицу моды!!!
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липецк

11 минут назад
а где они раньше были????
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Сеня

16 минут назад
Куда раньше глядели. Страшно стало что за жопу возьмут. Сейчас видимость создадут, а там можно и откаты поднимать. Этим гадам даже на руку.
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Анжелика

19 минут назад
Да все потому что все прекрасно знают кому принадлежат эти торговые центры, поэтому и правила пожарной безопасности для них написаны был отдельно.
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франк

25 минут назад
Все зависит от наших гуманных законов! В Липецке живет пятьсот тысяч человек, зачем столько строить?
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60

сегодня, 13:49
Анастасия!!, А почему прежде,чем открыть не решали. Ведь не их дети сгорели им и насрать.Штрафовать и закрывать,чтоб не повадно было. Не бедные есть ,чем заплатить. Дома строили на что ,а налоги не заплатили ,пусть расплачиваются. Скупой теряет дважды.
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Лена

сегодня, 13:46
За аренду дерут бешеные деньги с арендаторов ,а вкладывать в нормальные материалы жалко.Свой рот ближе. Разогнать к черту хапуг и хамов. Сколько раз в год их домочадцы ездят за кардон и на сколько времени вот и вся проблема,бутут они думать о том кто следующий сгорит. Пока не наведут порядок на таких площадях (нахапавшие в 90-е) не открывать магазин. Страшно к ним заходить заведомо зная ,что можешь не выйти.
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Анастасия!!

сегодня, 13:42
Да все закройте и пятерочки откройте!!! Надо решать эти проблемы а не закрывать все подряд !!
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Внимание!

сегодня, 13:42
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Все в Ривьеру

сегодня, 13:19
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