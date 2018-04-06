Происшествия

23 минуты назад

Уборщице магазина приставили нож к горлу

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#угроза убийством #суд #приговор
Уборщице магазина приставили нож к горлу

Конфликт произошел в елецком магазине.

Мировой судья Су №1 Ельца рассмотрел обвинение в отношении безработного холостого местного жителя. Мужчина ответил перед законом за угрозу убийством.

Как указано в материалах суда, конфликт произошел в столовой магазина. Там поссорились уборщица и подсудимый. Мужчина был пьян, в ходе перебранки он схватил со стола кухонный нож и бросился на свою знакомую. Он приставил нож к горлу женщины и пригрозил: «Я тебя убью, зарежу!». Женщина испугалась и обратилась за защитой к правоохранителям.

В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что мужчина является умственно отсталым, ему было трудно учиться в школе, он испытывает проблемы с социальной адаптацией. Но все это не сопровождается психическими расстройствами, соответственно, на момент преступления он давал отчет своим действиям, хоть и был пьян.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ.
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#угроза убийством #суд #приговор

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