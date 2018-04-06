Происшествия

43 минуты назад

В Липецке будут судить бомжа из Ставропольского края за убийство 68-летней пенсионерки

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#убийство
В Липецке будут судить бомжа из Ставропольского края за убийство 68-летней пенсионерки

44-летний мужчина убил липчанку в овраге на улице Механизаторов, а затем сжег ее тело.

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела об убийстве липчанки, обгоревшие останки которой были обнаружены в овраге рядом с улицей Механизаторов. В совершении особо тяжкого преступления обвиняется 44-летний уроженец Ставропольского края. Его действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщает пресс-служба СУ ССК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что днем 7 октября 2017 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе пруда на улице Механизаторов встретил 68-летнюю пенсионерку, направлявшуюся в гости к подруге. Мужчина напал на прохожую,нанеся ей не менее пяти ударов кулаками по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась. Забрав ее телефон и деньги, обвиняемый решил скрыть следы преступления. В овраге он обложил тело женщины покрышками, облил бензином и поджог. В огне он также уничтожил и свои вещи с пятнами крови. Затем обвиняемый украл велосипед работадателя стоимостью почти 20 тысяч рублей и пустился в бега.

О безвестном исчезновении липчанки в правоохранительные органы сообщила её дочь после самостоятельных, но безуспешных поисков. Женщину  объявили в розыск, и в результате поисковых мероприятий нашли ее останки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал на территории пруда и подрабатывал, убирая мусор за рыбаками. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен на своей малой родине в доме родной сестры.

Обвиняемый ранее судим, в том числе за жестокое избиение  родственника, повлекшее его смерть.
Вину в совершении очередного преступления отрицать не стал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.  
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#убийство

Комментарии (3)

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Липа

14 минут назад
Animal planet, ну так и топай на Украину. Зачем наш город своим присутствием засоряешь? Да еще небось и на пособия живешь. Повертайся додому маленький нетямущий дитина.
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Animal planet

27 минут назад
Рашкины духовные скрепы. В Украине такого не может быть.
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Липа

28 минут назад
Да что ж за мужики то пошли!! 44 года - иди работай, а не старушек грабь и убивай. Будем надеяться, что за рецидив он получит по полной, хотя дочери потерявшей маму это мало чем поможет.
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