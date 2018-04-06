Происшествия
43 минуты назад
В Липецке будут судить бомжа из Ставропольского края за убийство 68-летней пенсионерки
44-летний мужчина убил липчанку в овраге на улице Механизаторов, а затем сжег ее тело.
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела об убийстве липчанки, обгоревшие останки которой были обнаружены в овраге рядом с улицей Механизаторов. В совершении особо тяжкого преступления обвиняется 44-летний уроженец Ставропольского края. Его действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщает пресс-служба СУ ССК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что днем 7 октября 2017 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе пруда на улице Механизаторов встретил 68-летнюю пенсионерку, направлявшуюся в гости к подруге. Мужчина напал на прохожую,нанеся ей не менее пяти ударов кулаками по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась. Забрав ее телефон и деньги, обвиняемый решил скрыть следы преступления. В овраге он обложил тело женщины покрышками, облил бензином и поджог. В огне он также уничтожил и свои вещи с пятнами крови. Затем обвиняемый украл велосипед работадателя стоимостью почти 20 тысяч рублей и пустился в бега.
О безвестном исчезновении липчанки в правоохранительные органы сообщила её дочь после самостоятельных, но безуспешных поисков. Женщину объявили в розыск, и в результате поисковых мероприятий нашли ее останки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал на территории пруда и подрабатывал, убирая мусор за рыбаками. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен на своей малой родине в доме родной сестры.
Обвиняемый ранее судим, в том числе за жестокое избиение родственника, повлекшее его смерть.
Вину в совершении очередного преступления отрицать не стал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Как сообщает пресс-служба СУ ССК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что днем 7 октября 2017 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе пруда на улице Механизаторов встретил 68-летнюю пенсионерку, направлявшуюся в гости к подруге. Мужчина напал на прохожую,нанеся ей не менее пяти ударов кулаками по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась. Забрав ее телефон и деньги, обвиняемый решил скрыть следы преступления. В овраге он обложил тело женщины покрышками, облил бензином и поджог. В огне он также уничтожил и свои вещи с пятнами крови. Затем обвиняемый украл велосипед работадателя стоимостью почти 20 тысяч рублей и пустился в бега.
О безвестном исчезновении липчанки в правоохранительные органы сообщила её дочь после самостоятельных, но безуспешных поисков. Женщину объявили в розыск, и в результате поисковых мероприятий нашли ее останки. Под подозрение попал 44-летний бомж, который до заморозков проживал на территории пруда и подрабатывал, убирая мусор за рыбаками. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен на своей малой родине в доме родной сестры.
Обвиняемый ранее судим, в том числе за жестокое избиение родственника, повлекшее его смерть.
Вину в совершении очередного преступления отрицать не стал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Липа
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