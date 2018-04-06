Общество

сегодня, 11:34

Из липецкого двора вывезли порядка трех кубометров мусора

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#мусор #уборка
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Из липецкого двора вывезли порядка трех кубометров мусора

С горами хлама справились восемь человек.

Глобальный субботник во дворе дома №1 на улице Леванеского уже завершился. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте ЖКХ Липецка. Дико замусоренный двор всего за три часа убрали восемь человек. Для вывоза мусора привлекали специальную технику — КамАЗ. Было вывезено около трех кубов, а также опустошены контейнеры.

Напомним, накануне в соцсети появились снимки жутко забросанного мусором — пакетами, бумагами, бутылками — двора. Оказалось, что состояние жилой зоны — не попустительство коммунальщиков, а стратегия. В управляющей компании ждали таяния снега, чтобы убрать все и сразу.
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#мусор #уборка
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Комментарии (3)

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профи

37 минут назад
Липчанка, жизнь создает ежедневный мусор и не создавать его человек не может... и если НЕ УБИРАТЬ места для сбора мусора, то и будет такая ситуация создаваться. А то свиньями обзывать людей, кто живет рядом. Зря! Действительно и БОМЖи разбрасывают, и вовремя не вывозят мусор. Надо было по ул. Леваневского проехать до конца - там у дома №7 по ул. Крупской Еще хуже - СВАЛКА!
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Липчанка

53 минуты назад
Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят.
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Неделина

сегодня, 11:46
Ещобы коды вывёз от магазина магнит по улице Неделина 20 скоро наверное всё что там есть гнать начнёт и буде запах на весь два. И ведь не какие санитарные организации не видят.
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