Общество
сегодня, 11:34
Из липецкого двора вывезли порядка трех кубометров мусора
С горами хлама справились восемь человек.
Глобальный субботник во дворе дома №1 на улице Леванеского уже завершился. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте ЖКХ Липецка. Дико замусоренный двор всего за три часа убрали восемь человек. Для вывоза мусора привлекали специальную технику — КамАЗ. Было вывезено около трех кубов, а также опустошены контейнеры.
Напомним, накануне в соцсети появились снимки жутко забросанного мусором — пакетами, бумагами, бутылками — двора. Оказалось, что состояние жилой зоны — не попустительство коммунальщиков, а стратегия. В управляющей компании ждали таяния снега, чтобы убрать все и сразу.
Напомним, накануне в соцсети появились снимки жутко забросанного мусором — пакетами, бумагами, бутылками — двора. Оказалось, что состояние жилой зоны — не попустительство коммунальщиков, а стратегия. В управляющей компании ждали таяния снега, чтобы убрать все и сразу.
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