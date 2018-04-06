Общество

сегодня, 11:22

Липчанин нашел способ получать достойную пенсию

13 2184
#пенсия #зарплата #инициатива
4
Липчанин нашел способ получать достойную пенсию

Для этого нужно принять федеральный закон.

Пользователь платформы народных идей «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение, реализация которого поможет обеспечить работающим гражданам достойную пенсию. Липчанин предлагает увязывать пенсию с профессией россиянина.

- Ни для кого не секрет, что сейчас каждый работодатель устанавливает минимальную оплату труда работникам официально. Отсюда следует, что отчисления в ПФ минимальны, поэтому вопрос: откуда будет нормальная пенсия в будущем? Необходимо разработать на уровне закона РФ достойную оплату каждой профессии. К примеру, в регионах продавец в круглосуточном киоске получает белую зарплату 10 тысяч рублей, водитель пассажирского транспорта получает 12-15 тысяч (а в Москве 70-90 тысяч) рублей в месяц, работники рынков также на минимальной оплате труда. На данный момент в ПФ идут копейки. В обязательном порядке надо установить достойный минимальный размер оплаты по каждой профессии, что обеспечит достойную пенсию. За неподчинение Указу РФ лишать предпринимателей лицензии пожизненно, - предлагает липчанин.

Инициатива жителя Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 апреля 2019 года. Если идея наберет 100 000 одобрений, то предложение рассмотрят на федеральном уровне.
13 2184
#пенсия #зарплата #инициатива
4

Комментарии (13)

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ага

16 минут назад
все это ерунда, государству невыгодно платить хорошие пенсии, новые пенсионные реформы будут проводить каждые лет 5 и пенсионеры также будут получать копейки
ответить

с

33 минуты назад
скоро подоходный будет 15%
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палицай

43 минуты назад
в стране бардак
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Александр М.

51 минуту назад
У нас в канторе именно так и есть! и как их заставить платить белую зп???
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Иван

сегодня, 11:59
Все это известно . Только никто менять нашу дикую систему оплаты не будет. Бизнесу невыгодно. Даже у чиновников нет единой системы оплаты. Если удобный чиновник будут разные хитрые доплаты многократно превышающие оклад. Поэтому министры у нас получают больше президента.
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Мэл

сегодня, 11:58
Имею мнение, это дельное предложение , пусть не весь доход а к примеру 19%
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Ктулху

сегодня, 11:47
Да... понимание экономики на высоте. т.е если продацу в киоске платить по 100 тыс. (1,3 тыс доллларов) то продукты там никто не купит. Слишком дорого. Хотя предложение дельно. Но выглядит по другому. Например Вы работаете, официально в белую получаете 8 тыс. С этой зарплаты платите налоги. И ещё получаете налом 60 тыс. С этих денег Вы налоги не платите. Потом покупаете вечно-зелёные бумажки и храните их у себя, в укромном месте. А когда придёт время достаёте и живёте как принц. Я помню, как эти бумажки стоили 6 р, потом 18, 27 и 32, потом 60 и 90. Но в любом случае их наличие позволяет весьма безбедно жить.
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Л-а

сегодня, 11:46
Конечно инициатива добрая, но извините глуповатая и точно обречена на провал.Но вести диалог с властью о нормальной пенсии конечно необходимо. Пенсия в 8000 рублей -это голод, холод и оборванный вид. Новые пенсионеры 62,63 года рождения получают минималку, так как их коснулась "перестройка", когда ни офиц. оформления, ни "белой" зарплаты нормальной, предприятия разрушены и все пошли на любые условия к бизнесу лишь-бы было чем кормить семью. Я тоже к этой категории отношусь.Но инициатива не серьезная.
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Александр

сегодня, 11:45
Я согласен
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Имею мнение

сегодня, 11:43
Государство должно делиться с народом доходами за использование природных богатств и перераспределения прибыли от продаж в сторону увеличения зарплаты рядовых работников и уменьшения заработка топ-руковадителей.
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