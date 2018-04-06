Общество
сегодня, 11:22
Липчанин нашел способ получать достойную пенсию
13 2184
Для этого нужно принять федеральный закон.
Пользователь платформы народных идей «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение, реализация которого поможет обеспечить работающим гражданам достойную пенсию. Липчанин предлагает увязывать пенсию с профессией россиянина.
- Ни для кого не секрет, что сейчас каждый работодатель устанавливает минимальную оплату труда работникам официально. Отсюда следует, что отчисления в ПФ минимальны, поэтому вопрос: откуда будет нормальная пенсия в будущем? Необходимо разработать на уровне закона РФ достойную оплату каждой профессии. К примеру, в регионах продавец в круглосуточном киоске получает белую зарплату 10 тысяч рублей, водитель пассажирского транспорта получает 12-15 тысяч (а в Москве 70-90 тысяч) рублей в месяц, работники рынков также на минимальной оплате труда. На данный момент в ПФ идут копейки. В обязательном порядке надо установить достойный минимальный размер оплаты по каждой профессии, что обеспечит достойную пенсию. За неподчинение Указу РФ лишать предпринимателей лицензии пожизненно, - предлагает липчанин.
Инициатива жителя Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 апреля 2019 года. Если идея наберет 100 000 одобрений, то предложение рассмотрят на федеральном уровне.
- Ни для кого не секрет, что сейчас каждый работодатель устанавливает минимальную оплату труда работникам официально. Отсюда следует, что отчисления в ПФ минимальны, поэтому вопрос: откуда будет нормальная пенсия в будущем? Необходимо разработать на уровне закона РФ достойную оплату каждой профессии. К примеру, в регионах продавец в круглосуточном киоске получает белую зарплату 10 тысяч рублей, водитель пассажирского транспорта получает 12-15 тысяч (а в Москве 70-90 тысяч) рублей в месяц, работники рынков также на минимальной оплате труда. На данный момент в ПФ идут копейки. В обязательном порядке надо установить достойный минимальный размер оплаты по каждой профессии, что обеспечит достойную пенсию. За неподчинение Указу РФ лишать предпринимателей лицензии пожизненно, - предлагает липчанин.
Инициатива жителя Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 5 апреля 2019 года. Если идея наберет 100 000 одобрений, то предложение рассмотрят на федеральном уровне.
13 2184
ага
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палицай
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