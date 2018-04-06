Культура

сегодня, 11:14

Липчан с яйцами ждут в музее

8 472
#мастер-класс #Пасха
Липчан с яйцами ждут в музее

Мастер научит расписывать символ православного праздника.

Липецкий музей декоративного и народно-прикладного искусства ждет горожан на актуальный мастер-класс. Специалист научит гостей занятия расписывать пасхальные яйца. Для этого участникам мастер-класса нужно принести с собой по паре сваренных яиц.

Мероприятие проводится 7 апреля в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства по адресу Космонавтов, 2, и филиале музея, старинном купеческом доме в рамках проекта «Липецкие истории», по адресу Октябрьская, 57. Начало интерактивной программы «Светлый праздник» запланировано на 12 и 15 часов.
8 472
#мастер-класс #Пасха

Комментарии (8)

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Яйца?

18 минут назад
Имеете ввиду первичные и вторичные половые признаки? Или стойкость характера? Или ещё чего )))))
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ВАСЯ

45 минут назад
ЛИПЧАН С ЯЙЦАМИ ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО В МУЗЕЕ.
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вася

48 минут назад
могу прийти со своими , но сырыми
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Гидравлический Ампер

57 минут назад
Эх, яйцо об яйцо! Улыбается лицо! Это Вам не сказка, скоро будет ПАСХА!!!
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я

сегодня, 11:34
Я не журналист,но школу окончил в 1989 году,ВОЗЬМИТЕ НА РАБОТУ редактором,даже народ по моему скинется мне на зарплату))))))))))))
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Проходя мимо

сегодня, 11:33
А тётек голых научат рисовать?
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Светлана

сегодня, 11:22
Прочитав название ,еще раз убедилась, что этот мир придуман мужчиной и для мужчин .
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Гидравлический Ампер

сегодня, 11:19
А липчанкам можно?)))
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