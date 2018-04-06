Липчан с яйцами ждут в музее

Мастер научит расписывать символ православного праздника.

Липецкий музей декоративного и народно-прикладного искусства ждет горожан на актуальный мастер-класс. Специалист научит гостей занятия расписывать пасхальные яйца. Для этого участникам мастер-класса нужно принести с собой по паре сваренных яиц.



Мероприятие проводится 7 апреля в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства по адресу Космонавтов, 2, и филиале музея, старинном купеческом доме в рамках проекта «Липецкие истории», по адресу Октябрьская, 57. Начало интерактивной программы «Светлый праздник» запланировано на 12 и 15 часов.