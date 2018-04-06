Общество

сегодня, 11:02

Дорожное полотно на улице Советской приведут в первоначальный вид

9 1834
#коммунальная авария
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Дорожное полотно на улице Советской приведут в первоначальный вид

Пока на поврежденный асфальт поставят временные латки.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», работы по устранению порыва на водопроводе в районе дома №22 по улице Советской, 22 завершены. Авария произошла 5 апреля во второй половине дня. Сегодня здесь начнут восстанавливать дорожное покрытие.

- Учитывая, что Советская одна из улиц, которые вошли в проект «Безопасные и качественные дороги» 2017 года, поврежденный из-за аварии участок магистрали необходимо восстановить с использованием тех же материалов и технологий, которые применялись при капитальном ремонте. В настоящее время погода не позволяет это сделать. Поэтому дорожное полотно восстановят временно. Когда температура воздуха достигнет устойчивых положительных значений, магистраль приведут в порядок с использованием геосетки и щебеночно-мастичного асфальтобетона, - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.

Работы АО «ЛГЭК» произведет за счет своих средств. 

Напомним, что на Советской напротив здания городского Совета лопнула труба холодного водоснабжения диаметром 300-миллиметров. Напор воды вздыбил асфальтовое покрытие. Из-за аварии без воды остались жители улиц Советской, Горького, Льва Толстого и 8 марта.



9 1834
#коммунальная авария
1

Комментарии (9)

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Надо же,

27 минут назад
в каком гадюжнике живем. Ни одна технология по укладке асфальта не приживается в местных условиях. Немецкая,финская,норвежская, и еще уйеву тучу технологий испробовала власть и дорожники- не помогает,все разваливается.Просто дороги в Липецке сделаны из говна,дураками.
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Дядюшка Ох

39 минут назад
Рукожопинск Черноземья...
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Дураки проблему решили?

45 минут назад
Пора раскрыть тему туризма-за 5 млрд. рубликофф.
ответить

тут

48 минут назад
без триллиарда не обойтись, ведь чтобы это отремонтировать - надо на всей Советской бордюры, плитку асфальт поменять. А остальные граждане пусть страдают, ибо это карма липецкая.
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Большое сомнение , что ЛГЭК

сегодня, 12:08
будет тратить на восстановление дороги до ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО качества необходимые для этого суммы... Наверняка, сделают для ПОКАЗУХИ что-то похожее сверху. Ведь в ЛГЭКе специалистов-дорожников нет, да и денег вложить пожадничают.
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Терпилоид

сегодня, 12:01
Смотрите чтобы никто не въехал в ваши пластиковые фигни
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ПВО

сегодня, 11:52
Значит везде можно производить работы по укладке асфальта а на советской нельзя? И это временная ладка останется навсегда. Потом буде не донеё.
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Липчанин

сегодня, 11:45
А когда в прошлом году улицу закрывали нельзя было все трубы заменить на новые и сделать так чтобы в случае аварии можно было бы осуществить ремонт без вскрытия дорожного полотна?
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Живу там же

сегодня, 11:36
И бордюры пусть поменяют! Давно уже не меняли.
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