Дорожное полотно на улице Советской приведут в первоначальный вид

Пока на поврежденный асфальт поставят временные латки.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», работы по устранению порыва на водопроводе в районе дома №22 по улице Советской, 22 завершены. Авария произошла 5 апреля во второй половине дня. Сегодня здесь начнут восстанавливать дорожное покрытие.

- Учитывая, что Советская одна из улиц, которые вошли в проект «Безопасные и качественные дороги» 2017 года, поврежденный из-за аварии участок магистрали необходимо восстановить с использованием тех же материалов и технологий, которые применялись при капитальном ремонте. В настоящее время погода не позволяет это сделать. Поэтому дорожное полотно восстановят временно. Когда температура воздуха достигнет устойчивых положительных значений, магистраль приведут в порядок с использованием геосетки и щебеночно-мастичного асфальтобетона, - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.

Работы АО «ЛГЭК» произведет за счет своих средств.

Напомним, что на Советской напротив здания городского Совета лопнула труба холодного водоснабжения диаметром 300-миллиметров. Напор воды вздыбил асфальтовое покрытие. Из-за аварии без воды остались жители улиц Советской, Горького, Льва Толстого и 8 марта.



