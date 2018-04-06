В Липецке устроят гав-парад

Запланирован флешмоб из дам и собачек.

Организаторы фестиваля «Липские воды» решили провести в рамках праздника запоминающийся флешмоб. К участию в нем приглашаются очаровательные дамы и их хвостатые питомцы. Для того, стать звездой конкурса-дефиле, нужно продумать стилизованный образ с использованием аксессуаров. Приветствуются, шляпы, веера, перчатки. И, конечно же, не уступающие своей хозяйке в очаровании, собачки.



Ежегодный фестиваль курортной жизни «Липские воды» состоится в Нижнем парке 26 и 27 мая. В эти дни часть Липецка окунется в эпоху прекрасных дам и их галантных кавалеров, время поэзии и искусства. В этом году фестиваль станет еще более интерактивным – расширится список конкурсов, в которых сможет принять участие любой горожанин.