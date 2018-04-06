Общество

23 минуты назад

В Липецке устроят гав-парад

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#лиские воды #дама с собачкой #фестиваль
В Липецке устроят гав-парад

Запланирован флешмоб из дам и собачек.

Организаторы фестиваля «Липские воды» решили провести в рамках праздника запоминающийся флешмоб. К участию в нем приглашаются очаровательные дамы и их хвостатые питомцы. Для того, стать звездой конкурса-дефиле, нужно продумать стилизованный образ с использованием аксессуаров. Приветствуются, шляпы, веера, перчатки. И, конечно же, не уступающие своей хозяйке в очаровании, собачки.

Ежегодный фестиваль курортной жизни «Липские воды» состоится в Нижнем парке 26 и 27 мая. В эти дни часть Липецка окунется в эпоху прекрасных дам и их галантных кавалеров, время поэзии и искусства. В этом году фестиваль станет еще более интерактивным – расширится список конкурсов, в которых сможет принять участие любой горожанин.
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#лиские воды #дама с собачкой #фестиваль

Комментарии (2)

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Markus

20 секунд назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Петя

8 минут назад
После парада главное не вступить в гав-мину
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