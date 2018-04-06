Происшествия
35 минут назад
Полиция проводит проверку по нападению на зоозащитниц
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На место конфликта выезжали оперативники.
Отдел полиции №2 Липецка проводит проверку по заявлению о нападении на зоозащитниц, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. В рамках проверки будет назначено медицинское исследование для установления степени тяжести нанесенного здоровью заявительницы вреда.
По данным полиции, накануне около 21.00 в дежурную часть отдела поступил звонок о нападении неизвестного мужчины на женщину. Нападение было совершено в поселке Сырский. На место конфликта выехала оперативно-следственная группа. Задержать нападавшего не удалось, мужчина скрылся. Оперативники приняли заявление у пострадавшей и опросили свидетелей происшествия.
Как рассказывают зоозащитники, вечером 5 апреля трое женщин пенсионного возраста решили забрать с территории бывшего приюта для бездомных животных остававшихся там собак. Новый хозяин участка вызвал знакомого, который напал на пенсионерок с палкой в руках. Одна из них получила множественные травмы.
По данным полиции, накануне около 21.00 в дежурную часть отдела поступил звонок о нападении неизвестного мужчины на женщину. Нападение было совершено в поселке Сырский. На место конфликта выехала оперативно-следственная группа. Задержать нападавшего не удалось, мужчина скрылся. Оперативники приняли заявление у пострадавшей и опросили свидетелей происшествия.
Как рассказывают зоозащитники, вечером 5 апреля трое женщин пенсионного возраста решили забрать с территории бывшего приюта для бездомных животных остававшихся там собак. Новый хозяин участка вызвал знакомого, который напал на пенсионерок с палкой в руках. Одна из них получила множественные травмы.
4 389
Markus
иван77
живу я тут
КАСЬЯН