Происшествия

35 минут назад

Полиция проводит проверку по нападению на зоозащитниц

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#проверка #полиция #нападение
Полиция проводит проверку по нападению на зоозащитниц

На место конфликта выезжали оперативники.

Отдел полиции №2 Липецка проводит проверку по заявлению о нападении на зоозащитниц, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. В рамках проверки будет назначено медицинское исследование для установления степени тяжести нанесенного здоровью заявительницы вреда.

По данным полиции, накануне около 21.00 в дежурную часть отдела поступил звонок о нападении неизвестного мужчины на женщину. Нападение было совершено в поселке Сырский. На место конфликта выехала оперативно-следственная группа. Задержать нападавшего не удалось, мужчина скрылся. Оперативники приняли заявление у пострадавшей и опросили свидетелей происшествия.

Как рассказывают зоозащитники, вечером 5 апреля трое женщин пенсионного возраста решили забрать с территории бывшего приюта для бездомных животных остававшихся там собак. Новый хозяин участка вызвал знакомого, который напал на пенсионерок с палкой в руках. Одна из них получила множественные травмы.  
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#проверка #полиция #нападение

Комментарии (4)

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Markus

4 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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иван77

7 минут назад
Правильно.Только против бабок и могут.Сыкуны.
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живу я тут

11 минут назад
КАСЬЯН, бабки придурочные, но если увижу, кто нападал - урою. Палка не поможет )
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КАСЬЯН

15 минут назад
САМИ ЭТИ БАБКИ ПРИДУРОШНЫЕ НА ЖОПУ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЩУТ.
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