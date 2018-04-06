Общество

47 минут назад

Юные липчане рискнули жизнью ради красивых кадров

7 1007
#руферы #высотка
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Юные липчане рискнули жизнью ради красивых кадров

Молодежь забралась на строительный кран.

Липецкие руферы снова удивили своей отвагой. Ради красивых снимков городских видов юноши забрались на строительный кран возводимого в Липецке жилищного комплекса «Калининский».



 Как молодежи удалось попасть на охраняемый и опасный объект — остается вопросом. Как и то, насколько разумно предпринимать такой риск ради пары фотографий. Ведь известно, что истинные руферы, любители крыш высоток и иных мало безопасных для нахождения объектов, презирают страховку.
7 1007
#руферы #высотка
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Комментарии (7)

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Markus

1 минуту назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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...........

3 минуты назад
Лучше чпокалиь , пополняои генофонд недолекими
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франк

4 минуты назад
Даааа фото супер!
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Серый

16 минут назад
Такую красоту стыдно показывать .
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Махх

23 минуты назад
Дебилы...Рисковать жизнью из - за нескольких говонокадров и пары лайков! Не хватает вам адреналина, идите в армию. Хотя бы пользу Родине принесете. Идиоты полные!
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"Первому игроку приготовиться"

25 минут назад
Это груз 200.
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Гидравлический Ампер

31 минуту назад
Премию дарвина жаль не дадут.
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