Общество
47 минут назад
Юные липчане рискнули жизнью ради красивых кадров
Молодежь забралась на строительный кран.
Липецкие руферы снова удивили своей отвагой. Ради красивых снимков городских видов юноши забрались на строительный кран возводимого в Липецке жилищного комплекса «Калининский».
Как молодежи удалось попасть на охраняемый и опасный объект — остается вопросом. Как и то, насколько разумно предпринимать такой риск ради пары фотографий. Ведь известно, что истинные руферы, любители крыш высоток и иных мало безопасных для нахождения объектов, презирают страховку.
Как молодежи удалось попасть на охраняемый и опасный объект — остается вопросом. Как и то, насколько разумно предпринимать такой риск ради пары фотографий. Ведь известно, что истинные руферы, любители крыш высоток и иных мало безопасных для нахождения объектов, презирают страховку.
Markus
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франк
Серый
Махх
"Первому игроку приготовиться"
Гидравлический Ампер