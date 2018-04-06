Юные липчане рискнули жизнью ради красивых кадров

Молодежь забралась на строительный кран.

Липецкие руферы снова удивили своей отвагой. Ради красивых снимков городских видов юноши забрались на строительный кран возводимого в Липецке жилищного комплекса «Калининский».Как молодежи удалось попасть на охраняемый и опасный объект — остается вопросом. Как и то, насколько разумно предпринимать такой риск ради пары фотографий. Ведь известно, что истинные руферы, любители крыш высоток и иных мало безопасных для нахождения объектов, презирают страховку.