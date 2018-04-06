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В Липецке избили трех пенсионерок-зоозащитниц

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#нападение #животные #драка
В Липецке избили трех пенсионерок-зоозащитниц

Женщины хотели спасти собак.

Накануне вечером на бывшей территории частного приюта для бездомных животных в районе Сырского Рудника произошел конфликт. Липецким зоозащитникам стало известно, что там в железном бункере, среди трупов павших животных и испражнений, находятся около 20 собак. Вызволять животных у нового арендатора участка отправились трое пенсионерок-зоозащитниц, среди которых известная защитница животных Валентина Силич.

- Они отправились туда за пятью собаками, но решили вызволить из ужасных условий больше животных. Им ответили, что все собаки имеют хозяев. Женщины поставили этот вопрос под сомнение, - рассказывает соратница пенсионерок, известная в Липецке зоозащитница Татьяна Гирская. - Тогда хозяин участка кому-то позвонил. Через 5-10 минут появился мордоворот с палкой. Амбал избил ею женщин: у одной разбил о стенку телефон, которым она пыталась снять беспредел, о вторую сломал палку, нанеся ей множество ударов по телу, у третьей, кажется, сломана рука. Там должна была быть и я. Мне кажется, что живой я бы оттуда не вышла...

Избитые пенсионерки отправились в полицию писать заявление, им также предстоит получить заключение об увечьях у медиков. Но вместе с этим женщин сильно беспокоит участь тех собак, что остались запертыми в железном бункере. Все испробованные законные методы пока не принесли результата. Пока им удалось вызволить только пять собак.

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#нападение #животные #драка

Комментарии (24)

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Гость

2 минуты назад
Собак - жалко, пенсионерок (делать им видимо не чего) - жалко. НО! Любители собак, вы их конечно любите, а за что вы детей не любите?! Выгуливаете своих псов на детских площадках!!! Еще и возмущаетесь, когда вам замечание делают (хотя это ваши любимцы мохнатые там нагадили и вам это убирать). Бродячие собаки - это плохо. Они могут сбиваться в стаи и нападать. Потому, любители собак и кошек, вы бы сами их (бродячих) к себе забирали и занимались их приютом, обустраивали место для выгула. А не фигней страдали.
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Зоолог

3 минуты назад
Собаки засрали весь город! На субботник этих старух! Пусть убирают улицы от говна.
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ПРОдавец

4 минуты назад
Добрейший Липецк!!!!......Бабок избили - УррррррЯ. Собаки сидят на трупах собратьев и их хотели вызволить бабки, а не молодые зоозащитники -убить их мало. А злорадства-то сколько.......
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Markus

5 минут назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Липчаночка

10 минут назад
Нельзя бить людей! Нельзя бить животных! Когда разумные будут уже думать и нести ответственность за свои поступки?! Злоба прежде всего исходит от людей! Животные не виноваты, что рождены на улице, брошены! Я всеми руками голосую за ОСВВ и за здравый закон о защите животных!
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О

10 минут назад
Да что же это происходит !??? Люди вы становитесь зверьем???
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Палач

10 минут назад
Атэц, какой ты атэц, если за своего Тузика прячешься? Патамушта, без своего кобельмейстера ты - клавиатурный задрот! А травмат, к твоему сведению, необходим от подобного зоомусора и биомусора, как ты...
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гость

14 минут назад
Собаки -это мелочь ,когда на руднике заезжая поросль ребятни с каникул пытается наказать людей .не одобряюще на них посмотревших . Вот они теперь хозяева современной жизни. Ане этот охранник -мордоворот, защищащий собственность Голенкина.И вовсе не собак.
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14 минут назад
Палач, ты сам хуже собачьего дерьма, урод. Сволочь, обязательно тебе воздастся.
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Отец

17 минут назад
Палач, давай с тобой встретимся.Я тебя со своей собакой познакомлю.Травмат рискнешь достать
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