В Липецке избили трех пенсионерок-зоозащитниц

Женщины хотели спасти собак.

Накануне вечером на бывшей территории частного приюта для бездомных животных в районе Сырского Рудника произошел конфликт. Липецким зоозащитникам стало известно, что там в железном бункере, среди трупов павших животных и испражнений, находятся около 20 собак. Вызволять животных у нового арендатора участка отправились трое пенсионерок-зоозащитниц, среди которых известная защитница животных Валентина Силич.



- Они отправились туда за пятью собаками, но решили вызволить из ужасных условий больше животных. Им ответили, что все собаки имеют хозяев. Женщины поставили этот вопрос под сомнение, - рассказывает соратница пенсионерок, известная в Липецке зоозащитница Татьяна Гирская. - Тогда хозяин участка кому-то позвонил. Через 5-10 минут появился мордоворот с палкой. Амбал избил ею женщин: у одной разбил о стенку телефон, которым она пыталась снять беспредел, о вторую сломал палку, нанеся ей множество ударов по телу, у третьей, кажется, сломана рука. Там должна была быть и я. Мне кажется, что живой я бы оттуда не вышла...



Избитые пенсионерки отправились в полицию писать заявление, им также предстоит получить заключение об увечьях у медиков. Но вместе с этим женщин сильно беспокоит участь тех собак, что остались запертыми в железном бункере. Все испробованные законные методы пока не принесли результата. Пока им удалось вызволить только пять собак.



