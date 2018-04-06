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В России ввели новую меру пресечения
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения — «запрета на определенные действия».
Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения - "запрета на определенные действия". Депутаты внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Согласно тексту закона, в УПК РФ вводится новая статья 105.1 "Запрет определенных действий". В ней прописывается, что "суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может запретить подозреваемому или обвиняемому: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС".
Законом оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяцев, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев. "Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет, предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню", - отмечается в пояснительной записке.
Также законом прописывается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов". Особо оговаривается, что "домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля", - передает ТАСС.
Согласно тексту закона, в УПК РФ вводится новая статья 105.1 "Запрет определенных действий". В ней прописывается, что "суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может запретить подозреваемому или обвиняемому: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС".
Законом оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяцев, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев. "Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет, предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню", - отмечается в пояснительной записке.
Также законом прописывается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов". Особо оговаривается, что "домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля", - передает ТАСС.
нам