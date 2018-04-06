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Липчанин предлагает подселить детский сад к медицинскому пункту

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#инициатива #образование #детсад #медицина
Липчанин предлагает подселить детский сад к медицинскому пункту

Родителям из села Бутырки не хватает учреждения для дошкольников.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Владимир Суворов вынес на обсуждение интернет-активистов Липецкой области вопрос с организацией работы детского сада в селе Бутырки. Автор сделал прикидки и считает, что дошколят можно подселить к медикам.

- Не очень удобно возить малышей в пригородные поселки, а то и в сам Липецк. Строить новый детсад – дорого, и денег для этой цели не всегда можно получить. Поэтому мое предложение -  организовать детсад в здании местного медпункта, частично его задействовав. Который к слову, вот уже несколько лет закрыт. Хотя, на данный момент вышла программа о содействии в развитии медпунктов на селе, утвержденное Правительством, и на ее реализацию выделены деньги. Поэтому под сам медпункт стоит оставить 1-2 комнаты. Тем более дети должны быть под постоянным присмотром медиков. В организации питания вопрос можно решить по-разному, задействовав, например, школьную кухню, которая находится в шаговой доступности, или разместить мини-кухню непосредственно на месте. Вообще все организационные вопросы можно решить, если, конечно, этого очень захотеть, - считает Владимир.

Предложение объединить медпункт и детсад будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 мая. Если инициативу поддержат 300 человек, то ее рассмотрят в местной администрации.
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#инициатива #образование #детсад #медицина

Комментарии (2)

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Markus

4 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Марьяна

44 минуты назад
Я за!!!!! Только пока этот вопрос решится мой ребенок наверное закончит школу. Да и как можно будет забрать после работы ребенка вовремя, если деревенские сады не хотят работать как положено. В с. Плеханово в детсаду просят забирать в четыре часа......
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