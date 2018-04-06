Общество
сегодня, 09:56
Липчанин предлагает подселить детский сад к медицинскому пункту
Родителям из села Бутырки не хватает учреждения для дошкольников.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Владимир Суворов вынес на обсуждение интернет-активистов Липецкой области вопрос с организацией работы детского сада в селе Бутырки. Автор сделал прикидки и считает, что дошколят можно подселить к медикам.
- Не очень удобно возить малышей в пригородные поселки, а то и в сам Липецк. Строить новый детсад – дорого, и денег для этой цели не всегда можно получить. Поэтому мое предложение - организовать детсад в здании местного медпункта, частично его задействовав. Который к слову, вот уже несколько лет закрыт. Хотя, на данный момент вышла программа о содействии в развитии медпунктов на селе, утвержденное Правительством, и на ее реализацию выделены деньги. Поэтому под сам медпункт стоит оставить 1-2 комнаты. Тем более дети должны быть под постоянным присмотром медиков. В организации питания вопрос можно решить по-разному, задействовав, например, школьную кухню, которая находится в шаговой доступности, или разместить мини-кухню непосредственно на месте. Вообще все организационные вопросы можно решить, если, конечно, этого очень захотеть, - считает Владимир.
Предложение объединить медпункт и детсад будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 мая. Если инициативу поддержат 300 человек, то ее рассмотрят в местной администрации.
- Не очень удобно возить малышей в пригородные поселки, а то и в сам Липецк. Строить новый детсад – дорого, и денег для этой цели не всегда можно получить. Поэтому мое предложение - организовать детсад в здании местного медпункта, частично его задействовав. Который к слову, вот уже несколько лет закрыт. Хотя, на данный момент вышла программа о содействии в развитии медпунктов на селе, утвержденное Правительством, и на ее реализацию выделены деньги. Поэтому под сам медпункт стоит оставить 1-2 комнаты. Тем более дети должны быть под постоянным присмотром медиков. В организации питания вопрос можно решить по-разному, задействовав, например, школьную кухню, которая находится в шаговой доступности, или разместить мини-кухню непосредственно на месте. Вообще все организационные вопросы можно решить, если, конечно, этого очень захотеть, - считает Владимир.
Предложение объединить медпункт и детсад будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 мая. Если инициативу поддержат 300 человек, то ее рассмотрят в местной администрации.
Markus
Марьяна