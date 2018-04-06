Липчане добились первых успехов в новом виде единоборств - грэпплинге

Пока соревнования вынесли "девичьи плечи".

Сборная Липецкой области приняла участие в первенстве ЦФО по пока еще экзотическому для нас виду единоборств – грэпплингу.

Грэпплинг совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов, он популярен в Европейской части мира, Северной и Южной Америках, особенно – в Бразилии.

Дебют липчан оказался успешным – одна путевка в финал первенства России, одна «серебряная» и две «бронзовые» награды. При этом всех этих успехов добились… девушки.

Наш регион в Белгороде на первенстве ЦФО представили воспитанницы липецких секций вольной борьбы.

Как рассказал GOROD48 тренер Сергей Конопкин, наибольшего успеха добилась Дарья Ляпина, выступавшая среди девушек 2003-04 г.р. в весе до 44 кг.

Первый бой она выиграла у хозяйки ковра из Белгорода, во второй схватке победила представительницу Рязани. В финале Дарья встретилась с девушкой из Курска, которой проиграла, попав на болевой прием.

-Все-таки вольники не очень «дружат» с болевыми приемами, поскольку их нет в нашем основном виде спорта, - заметил Конопкин, - Поэтому Дарья пропустила этот прием. Но в целом выступление нужно признать успешным.

Теперь Ляпина поедет выступать в финальном турнире первенства России по грэпплингу, куда отбирались только финалисты своих категорий.

Дарья Сукочева в этом же возрасте заняла 3-е место в весе до 53 кг, где выступали 7 спортсменок. Еще одну «бронзу» положила к командную копилку Анастасия Усачева в весе до 57 кг.

Сергей Конопкин добавил, что липчане и дальше продолжат принимать участие в соревнованиях по новому для себя виду спорта. При этом нашим борцам вольного стиля предстоят соревнования и по 2основной специализации» - турнир «Липецк Open», первенство ЦФО.