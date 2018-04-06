Происшествия

53 минуты назад

«ВАЗ» опрокинулся на газопровод

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#авария #ДТП
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«ВАЗ» опрокинулся на газопровод

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 5 марта в поселке Газопровод Елецкого района 41-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате аварии водитель получил травмы.

В деревне Бочиновка Усманского района 35-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением, съехал в кювет и допустил наезд на препятствие. В результате сам водитель и его 26-летний пассажир с травмами госпитализированы.

В Липецке на улице Катукова 58-летинй водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 21-летнюю девушку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1155 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 635, неиспользование ремней безопасности – 67, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.

1241
#авария #ДТП
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