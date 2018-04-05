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Липецкая вечЁрка: иски к ТРЦ, через грязь к гламуру и сельские «лабутены»
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 5 апреля.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили требованиям прокуратуры приостановить работу торговых центров. В общей сложности, прокуроры пока имеют претензии к восьми ТЦ и ТРЦ. Но это число может быть не окончательным. Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий.
Активно читатели интересовались перипетиями из жизни «Елецкого». Мэрия Липецка ответила на инициативу о строительстве пешеходной дорожки между микрорайоном и торгово-развлекательным центром «Ривьера». Положить асфальт там не выйдет, а вот создать экотропу реально.
Значительное число отзывов собрала новость про «бунт» асфальта на Советской. Под проезжей частью лопнула 300-миллиметровая труба и напором воды вспучило асфальт. Напомним, что проезжая часть улицы Советской реконструирована совсем недавно - все лето 2017 года дорога была закрыта для транспорта.
Бурное обсуждение вызвало известие насчет еще одной дорожной темы – инспекции липецких магистралей общественниками. Сегодня общественники решили посмотреть на куст спальных районов в юго-западной части города. Компанию в этом им составил главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов и журналисты. Маршрут выбрали не с потолка – метки с недовольными отзывами занесли сами липчане на «Карту убитых дорог» Народного фонта.
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба утопающего в вешних водах села Ратчино. «Но с подтопленными улицами связь не потеряна. Над мостом всего 37 сантиметров воды, тракторы и машины повыше проезжают, и люди в болотных «лабутенах» спокойно ходят. Нет сюда хода только легковушкам».
Максимальное внимание липчане сегодня уделили требованиям прокуратуры приостановить работу торговых центров. В общей сложности, прокуроры пока имеют претензии к восьми ТЦ и ТРЦ. Но это число может быть не окончательным. Требования прокуроров — устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий.
Активно читатели интересовались перипетиями из жизни «Елецкого». Мэрия Липецка ответила на инициативу о строительстве пешеходной дорожки между микрорайоном и торгово-развлекательным центром «Ривьера». Положить асфальт там не выйдет, а вот создать экотропу реально.
Значительное число отзывов собрала новость про «бунт» асфальта на Советской. Под проезжей частью лопнула 300-миллиметровая труба и напором воды вспучило асфальт. Напомним, что проезжая часть улицы Советской реконструирована совсем недавно - все лето 2017 года дорога была закрыта для транспорта.
Бурное обсуждение вызвало известие насчет еще одной дорожной темы – инспекции липецких магистралей общественниками. Сегодня общественники решили посмотреть на куст спальных районов в юго-западной части города. Компанию в этом им составил главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов и журналисты. Маршрут выбрали не с потолка – метки с недовольными отзывами занесли сами липчане на «Карту убитых дорог» Народного фонта.
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба утопающего в вешних водах села Ратчино. «Но с подтопленными улицами связь не потеряна. Над мостом всего 37 сантиметров воды, тракторы и машины повыше проезжают, и люди в болотных «лабутенах» спокойно ходят. Нет сюда хода только легковушкам».