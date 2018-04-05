На «Липецкие зори-2018» ищут артистов

Одиннадцатиклассников приглашают принять участие в конкурсе «Созвездие».

Помимо кастинга ведущих, на «Липецкие зори» объявили кастинг артистов. Липецких одиннадцатиклассников приглашают выступить на главной сцене городского праздника выпускников «Липецкие зори».



Как сообщает департамент образования администрации Липецка, выпускники 11-х классов могут принять участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие».



Конкурс проводится по 4-м номинациям: «Вокал» (соло, дуэты, вокальные группы), «Хореография» (творческие коллективы), «Оригинальный жанр» и «Черлидинг». В номере допускается участие представителей других возрастных категорий. Творческие номера финалистов конкурса войдут в программу городского праздника выпускников «Липецкие зори – 2018».



Заявки на участие принимаются до 10 апреля.