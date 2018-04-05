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сегодня, 21:37

На «Липецкие зори-2018» ищут артистов

3 482
#выпускной #Липецкие зори
На «Липецкие зори-2018» ищут артистов

Одиннадцатиклассников приглашают принять участие в конкурсе «Созвездие».

Помимо кастинга ведущих, на «Липецкие зори» объявили кастинг артистов. Липецких одиннадцатиклассников приглашают выступить на главной сцене городского праздника выпускников «Липецкие зори».

Как сообщает департамент образования администрации Липецка, выпускники 11-х классов могут принять участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие».

Конкурс проводится по 4-м номинациям: «Вокал» (соло, дуэты, вокальные группы), «Хореография» (творческие коллективы), «Оригинальный жанр» и «Черлидинг». В номере допускается участие представителей других возрастных категорий. Творческие номера финалистов конкурса войдут в программу городского праздника выпускников «Липецкие зори – 2018».

Заявки на участие принимаются до 10 апреля.
3 482
#выпускной #Липецкие зори

Комментарии (3)

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олег маями

53 минуты назад
денех на скруджи, скриптонитов и прогчих глиномесов больше нет! выкручивайтесь за счет местных обрыганов теперь! позовите тищенко, он какую-нибудь шляпу опять споет
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Лиса

53 минуты назад
Когда выпускной? Число
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Маня

сегодня, 22:11
Пусть Олег Пятрович споёт.Алкаш за воротник залъёт и исполнит.
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