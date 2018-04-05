Происшествия

сегодня, 20:03

Иномарка попала под грузовик в Липецке

8 1184
#ДТП #авария
3
Иномарка попала под грузовик в Липецке

Машину занесло на кольцевой развязке.

Сегодня на кольцевой развязке улиц Стаханова и Катукова в Липецке произошло ДТП с участием грузовика "МАЗ"  и легкового автомобиля "Киа".

Как рассказал очевидец аварии, грузовик и легковушка двигались по улице Катукова в одном направлении. Вдруг иномарку занесло под "МАЗ". Удар пришелся в боковую часть "корейца". В столкновении никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.


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8 1184
#ДТП #авария
3

Комментарии (8)

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вандал

9 минут назад
Мы дырявые и ущербные на инотазо-корытах в своем стиле.
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Александр

11 минут назад
снова мы колхозные придурки на своих неуправляемых инопомойках
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Иван.

15 минут назад
Ни дня без "Киа"
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Александр

16 минут назад
Жалко машинку!
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Гость

17 минут назад
Мож яму обьезжал и мазика не заметил, а?
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а вот

43 минуты назад
на "пятнахе" проскочил бы
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Владимир

сегодня, 20:30
Уже переобулся видать в летние тапки...
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мазь, КАМАЗЬ, КрАЗь, БелАЗь

сегодня, 20:29
Хорошие машины
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