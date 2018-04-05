Происшествия
сегодня, 20:03
Иномарка попала под грузовик в Липецке
Машину занесло на кольцевой развязке.
Сегодня на кольцевой развязке улиц Стаханова и Катукова в Липецке произошло ДТП с участием грузовика "МАЗ" и легкового автомобиля "Киа".
Как рассказал очевидец аварии, грузовик и легковушка двигались по улице Катукова в одном направлении. Вдруг иномарку занесло под "МАЗ". Удар пришелся в боковую часть "корейца". В столкновении никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Как рассказал очевидец аварии, грузовик и легковушка двигались по улице Катукова в одном направлении. Вдруг иномарку занесло под "МАЗ". Удар пришелся в боковую часть "корейца". В столкновении никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
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