Иномарка попала под грузовик в Липецке

Машину занесло на кольцевой развязке.

Сегодня на кольцевой развязке улиц Стаханова и Катукова в Липецке произошло ДТП с участием грузовика "МАЗ" и легкового автомобиля "Киа".



Как рассказал очевидец аварии, грузовик и легковушка двигались по улице Катукова в одном направлении. Вдруг иномарку занесло под "МАЗ". Удар пришелся в боковую часть "корейца". В столкновении никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.





