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В Липецке будут «кричать Христа» и «катать» яйца по желобку

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#Пасха
В Липецке будут «кричать Христа» и «катать» яйца по желобку

Фольклорный праздник пройдёт 13 апреля.

К Пасхе в областном центре культуры, народного творчества и кино приготовили фольклорный интерактивный праздник «Светлая Седмица», который состоится 13 апреля.

Как сообщают организаторы, специалисты отдела традиционной народной культуры познакомят детей с древнейшими православными традициями празднования Пасхи. Юные зрители узнают, когда и почему появилась традиция красить к Пасхе яйца, смотреть, как солнышко «играет», «кричать Христа», «катать» яйца по желобку.

- Особое настроение, жизнеутверждающее начало издавна заложены в обрядах, играх и песнях, сопровождающих это торжество, - сообщает областной цкюентр культуры. - Принять в них непосредственное участие дети смогут вместе с народным фольклорным ансамблем «Вера» областного центра культуры, народного творчества и кино. Также в программе изготовление тематических пасхальных сувениров: текстильных кукол-«вербниц», весенних лоскутных птичек-жаворонков, традиционных вязаных курочек с яичком.
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#Пасха

Комментарии (1)

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valerafromsplus

3 минуты назад
Ну покажите в ОЦК Ну, Погоди! все серии. Покажите там советские мультики и комедии. Я заплачу за билет точно!
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