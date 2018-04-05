Культура

сегодня, 16:59

«Театральная весна-2018» объединила более 35 коллективов

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#театр #фестиваль

Фестиваль завершится 14 апреля.

14 апреля в областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет заключительный этап областного фестиваля любительских театральных коллективов «Театральная весна-2018».

Как сообщают организаторы, фестиваль собрал более 35 коллективов из Липецка, Ельца, Грязинского, Данковского, Липецкого, Лебедянского, Лев-Толстовского, Усманского, Воловского, Добринского, Добровского, Задонского, Измалковского, Краснинского, Становлянского, Хлевенского районов Липецкой области – всего около 400 участников.

Фестиваль «Театральная весна» каждый год выявляет новые талантливые коллективы, режиссеров и исполнителей, создает условия для профессионального роста и обмена опытом. Стартовал фестиваль еще в феврале в формате зональных смотров, которые прошли в Ельце, Лебедяни, Усмани, Грязях, в Хлевном, Измалково, Становом, Добром, Добринке, в Краснинском районе.

Режиссерскую работу, актерское мастерство и сценическую культуру участники смогут продемонстрировать в детской и взрослой номинациях по двум направлениям: полномасштабные спектакли и малые театральные формы.

Специальные дипломы и призы утверждены за лучшую мужскую и женскую роль, за лучшую режиссерскую работу и лучший актерский ансамбль, за лучшую роль второго плана. После награждения победителей состоится показ спектакля обладателя Гран-при фестиваля.
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#театр #фестиваль

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