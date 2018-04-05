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Племянница Скрипаля заявила о желании забрать его дочь в Россию

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#Дело Скрипаля
Племянница Скрипаля заявила о желании забрать его дочь в Россию

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что планирует забрать дочь своего дяди Юлию в Россию.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что намерен встретиться с племянницей Сергея Скрипаля — Викторией, если она приедет в Лондон.

"Я лично с Викторией Скрипаль встречусь, это сестра Юли (Скрипаль), когда она приедет в Лондон. Я надеюсь, у нас будет плодотворный разговор, который может помочь ее сестре и дяде. По крайней мере, моя цель в этом заключается", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что хочет лететь в Лондон, чтобы забрать дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию в Россию.

Она также сообщила накануне, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко и что он помог ей получить загранпаспорт.

Однако посол России в Великобритании заявил, что Россия так и не получила ответ на запрос о состоянии Скрипалей. Единственная надежда на получение информации о гражданах России также тает на глазах - Лондон затягивает выдачу визы племяннице пострадавшего перебежчика Виктории Скрипаль.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил, что Россия по-прежнему не знает о состоянии здоровья Скрипалей. Был направлен очередной запрос в МИД Великобритании, однако он остался без ответа. Сейчас Москва надеется, что навестить бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию сможет Виктория Скрипаль - это племянница перебежчика, гражданка России.

"Есть контакт с племянницей Скрипаля. Она находится в Москве и ожидает визу. Надеемся, что ей организуют поездку и посещение больницы. Потому что сейчас туда нет доступа, - говорит Яковенко. - Это необычная больница, а госпиталь Солсбери. Мы имеем дело с гуманитарным вопросом и рассчитываем на быстрое оформление. При желании можно видать визу за 24 часа, но Виктория Скрипаль уже четыре дня ожидает визу".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Добавим, ранее Виктория Скрипаль заявила, что сумела поговорить с Юлией Скрипаль и передала запись телефонной беседы журналистам. Юлия Скрипаль - а Виктория считает, что это именно ее голос, - говорит, что родственница не сможет приехать в Лондон, визу ей просто не дадут. Она подчеркивает, что сейчас Викторию Скрипаль в Великобританию никто не пустит. В то же время Юлия добавляет, что сама готовится к выписке из больницы, а папа "пока отдыхает". В целом Юлия Скрипаль настаивает, что и у нее, и у отца со здоровьем все в порядке, - передает РИА-Новости.
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#Дело Скрипаля

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