сегодня, 16:35
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины»
Оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины создана в Азовско-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства. Об этом сообщили в пресс-службе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.
После задержания и ареста керченского судна "Норд" многие рыбодобывающие предприятия приостановили промысел, опасаясь незаконных атак украинских пограничников в нейтральных водах. Вопрос о том, как оградить рыбаков от возможных пиратских вылазок соседнего государства, отдельно обсуждался на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.
Оперативная группа в Азовском море будет фиксировать местонахождение рыбацких судов и поддерживать связь с капитанами кораблей и судовладельцами. Всех судовладельцев проинструктировали относительно дополнительных мер безопасности для предотвращения пиратства. В частности, при появлении на горизонте украинских пограничных кораблей с враждебными намерениями надо немедленно выйти на связь со сторожевыми кораблями на определенной частоте.
Напомним, российских сейнер "Норд", задержанный в нейтральных водах 25 марта, сейчас находится в порту Бердянска. Сегодня суд Херсона должен решить вопрос об избрании меры пресечения капитану судна Владимиру Горбенко. Остальные девять членов экипажа по-прежнему находятся на судне фактически взаперти. Собственник судна - производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" - перечислил семьям членов экипажа заработную плату. Из республиканского бюджета РК каждый семье выделено по 100 тысяч рублей. Помощь морякам и их семьям пообещали сегодня и власти Керчи, - пишет "Российская газета".