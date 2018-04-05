Общество

сегодня, 16:26

Липецкие пляжи проверят 126 раз

4 450
#пробы #тендер
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Липецкие пляжи проверят 126 раз
Управление главного смотрителя администрации Липецк продолжает подготовку к купальному сезону. Теперь ведомство объявило тендер на исследование безопасности воды и почвы зон отдыха. Абонемент на сезонные услуги специалистов оценили в 308 800 рублей.

Микробиологи будут брать пробы на всех пляжах Липецка — Сокольском, Центральном, НЛМК и ЛТЗ. Проверка зон отдыха начнется уже в мае. Эксперты оценят почву, питьевую речную воду, проведут санитарно-химические, паразитологические и микробиологические исследования. Летом в центре внимания станет речная вода. Ее будут проверять на микробиологические и санитарно-химические показали по два и четыре раза в месяц, соответственно.  Всего запланировано 126 проб.

Вопрос безопасности зон отдыха будет находиться под контролем вплоть до сентября. Услуги экспертов оплатят из бюджета Липецка.
4 450
#пробы #тендер
1

Комментарии (4)

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Может,

27 минут назад
лучше один раз, но качественно?
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франк

сегодня, 16:38
У нас пока повальное отравление не будет, нормальных проверок не будет!
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z

сегодня, 16:34
Пусть сначала все говносливы проверят которые находятся выше по реке
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сёрфер

сегодня, 16:30
то есть если кто то что то подхватит можно будет спросить с проверяющих? они же официально заключение дадут?
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