Липецкие пляжи проверят 126 раз

Управление главного смотрителя администрации Липецк продолжает подготовку к купальному сезону. Теперь ведомство объявило тендер на исследование безопасности воды и почвы зон отдыха. Абонемент на сезонные услуги специалистов оценили в 308 800 рублей.



Микробиологи будут брать пробы на всех пляжах Липецка — Сокольском, Центральном, НЛМК и ЛТЗ. Проверка зон отдыха начнется уже в мае. Эксперты оценят почву, питьевую речную воду, проведут санитарно-химические, паразитологические и микробиологические исследования. Летом в центре внимания станет речная вода. Ее будут проверять на микробиологические и санитарно-химические показали по два и четыре раза в месяц, соответственно. Всего запланировано 126 проб.



Вопрос безопасности зон отдыха будет находиться под контролем вплоть до сентября. Услуги экспертов оплатят из бюджета Липецка.