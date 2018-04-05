В Липецке теплее нормы на 3-4 градуса

В предстоящие трое суток сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, лишь в ночь на 7 апреля, при прохождении атмосферного фронта, пройдет небольшой дождь.

Среднесуточные температуры воздуха 6-7 апреля составят 6-8 градусов тепла, что на 3-4 выше климатической нормы.

Как сообщает областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем - южный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 8-13 м/с.

Температура - ночью 0-2 градуса тепла, днем 12-14 градусов тепла.