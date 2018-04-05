Общество
49 минут назад
«Липецкгорсвет» отменил закупку седана за 1,7 млн рублей
Тендер на автомобиль снят с аукциона.
Руководство муниципального казенного предприятия «Липецкгорсвет» сегодня отменило тендер на приобретение коричневого седана. На покупку организация была готова потратить 1,74 млн рублей.
Основанием для отмены тендера стало решение заказчика, указано на сайте государственных закупок. Мотивы, побудившие «Липецкгорсвет» отказаться от покупки седана, не раскрываются.
Напомним, накануне GOROD48 сообщал о том, что муниципальное предприятие снова объявило торги на автомобиль. Первый раз «Липецкгорсвет» пытался купить серебристый сезон осенью 2015 года, но тогда заказ сняли с аукциона. Не исключено, что планам предприятия, получившего в 2014 году чистого дохода в 3 000 рублей, помешала шумиха в прессе. И на этот раз тендер на автомобиль за 1,74 млн рублей завершили отказом от закупки в течение суток после публикации.
Основанием для отмены тендера стало решение заказчика, указано на сайте государственных закупок. Мотивы, побудившие «Липецкгорсвет» отказаться от покупки седана, не раскрываются.
Напомним, накануне GOROD48 сообщал о том, что муниципальное предприятие снова объявило торги на автомобиль. Первый раз «Липецкгорсвет» пытался купить серебристый сезон осенью 2015 года, но тогда заказ сняли с аукциона. Не исключено, что планам предприятия, получившего в 2014 году чистого дохода в 3 000 рублей, помешала шумиха в прессе. И на этот раз тендер на автомобиль за 1,74 млн рублей завершили отказом от закупки в течение суток после публикации.
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