Общество

49 минут назад

«Липецкгорсвет» отменил закупку седана за 1,7 млн рублей

6 488
#тендер #аукцион
«Липецкгорсвет» отменил закупку седана за 1,7 млн рублей

Тендер на автомобиль снят с аукциона.

Руководство муниципального казенного предприятия «Липецкгорсвет» сегодня отменило тендер на приобретение коричневого седана. На покупку организация была готова потратить 1,74 млн рублей.

Основанием для отмены тендера стало решение заказчика, указано на сайте государственных закупок. Мотивы, побудившие «Липецкгорсвет» отказаться от покупки седана, не раскрываются.

Напомним, накануне GOROD48 сообщал о том, что муниципальное предприятие снова объявило торги на автомобиль. Первый раз «Липецкгорсвет» пытался купить серебристый сезон осенью 2015 года, но тогда заказ сняли с аукциона. Не исключено, что планам предприятия, получившего в 2014 году чистого дохода в 3 000 рублей, помешала шумиха в прессе. И на этот раз тендер на автомобиль за 1,74 млн рублей завершили отказом от закупки в течение суток после публикации.
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#тендер #аукцион

Комментарии (6)

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франк

2 минуты назад
Интересно когда у нас власть поменяется
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дед

3 минуты назад
- у кого нема коня--- сидай на мене.
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Липчанин

8 минут назад
Предлагаю налоговой проверить, откуда такой запрос на авто и для чего. Задолбали, нахапают, а потом госзакупки начинают. Что же Лада Веста не нравится. Всех чиновников на росавтопром пересадить-чуть ближе к народу станут.
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Тёща

14 минут назад
Решили увеличить зарплату работникам. Ура!
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дмитрий греков

17 минут назад
забрали они мою калину,ну и ладно
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Гидравлический Ампер

32 минуты назад
Решили купить подороже.
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